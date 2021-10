Gardul electric: solutie eficienta impotriva ursilor

Modul in care va asigurati protectia fermei este in stransa legatura cu siguranta si sanatatea animalelor dumneavoastra. Producatorii autohtoni de gard electric au analizat de-a lungul timpului importanta unei astfel de imprejmuiri pentru locuinta, spatiile industriale si, mai ales, pentru ferme. Gardurile electrice functioneaza prin impulsuri de inalta tensiune si sunt capabile sa tina la distanta atat animalele salbatice, cat si pe cele domestice.

Practic, prin produsele pe care AgroElectro.ro le promoveaza se asigura securitate in doua directii. In primul rand, animalele pe care le aveti in grija nu vor evada din tarcul exterior, iar in al doilea rand, animalele fara stapan sau animalele salbatice nu vor avea acces in tarc. Pentru acoperirea tuturor nevoilor crescatorilor de animale, producatorul a cercetat indeaproape care sunt cerintele pietei.

Calitatea superioara a produselor din catalog se reliefeaza in durabilitatea si rezistenta de care dau dovada. Gardurile electrice sunt produse pentru a rezista pe parcusul unei perioade foarte lungi de timp. Indiferent daca alegeti sa schimbati locul in care sunt amplasate, firele cu tensiune nu isi vor pierde din proprietati si va vor aduce aceleasi avantaje.

In functie de necesitatea pentru care alegeti sa achizitionati gardul, va trebui sa alegeti si un model de generator de impulsuri. Fiecare dintre produsele create pe teritoriul tarii care au ca scop tinerea la distanta a animalelor sunt realizate din materiale premium care va asigura o rezistenta mare in timp.

Generatoarele de impuls se diferentiaza prin cantitatea energiei transmise, iar alegerea acestuia se va face in functie de animalele pe care doriti sa le tineti la distanta, sau sa o protejati. Spre exemplu, pentru a tine la distanta animale cu firul de blana lunga, va trebui sa optati pentru impulsuri mai puternice, pe cand, in cazul animalelor cu fir scurt, impulsurile de energie mica sunt potrivite.

Rolul unui gard electric pentru ursi

In zonele de munte, in special, din ce in ce mai multi ursi incep sa se apropie de comunitati in cautarea de hrana. Usurinta cu care ajung chiar in orase este un fapt de temut pentru locuitorii zonelor de munte. In ceea ce priveste crescatorii de animale, care au ferme in proximitatea padurilor, riscurile pentru animale si chiar si pentru oameni sunt extrem de mari.

Pentru o siguranta completa a perimetrului in care isi duc viata animalele din ferma dumneavoastra, producatorul recomanda un anumit tip de constrctuie a unui gard electric impotriva ursilor. In primul rand, va trebui sa luati in calcul ca ursoaicele coboara din habitatul lor natural, de regula, impreuna cu puii lor. Astfel, firele cu impulsuri electrice trebuie amplasate atat pentru a opri animalele de dimensiuni mari, cat si puii acestora.

Un astfel de gard care sa tina la distanta ursii trebuie sa fie construit din trei randuri de conductori. Unul dintre ele va fi situat la 25 de cm fata de sol, acesta este si cel destinat puilor de ursi, cel de-al doilea la 60 de cm, iar ultimul la 95 cm. Pentru ca puterea ursilor este colosala, furnizorul roman recomanda utilizarea stalpilor din lemn masiv.

