Ghid pentru alegerea unei agentii de marketing online pentru business-ul tau

Cu orice agentie ai lucra, fa-ti temele de casa. Daca tu nu stii ce vrei de la echipa care o sa lucreze pentru business-ul tau, exista sanse ca asteptarile tale sa nu fie realiste, iar la final sa te gandesti ca ai facut o investitie care nu a adus niciun beneficiu clar. Echipa care va prelua partea de marketing va reprezenta partenerul tau, nu un dusman care vrea sa iti cheltuie banii fara un randament bine definit.Confirmarea ca ai ales agentia potrivita o vei primi pe parcurs, atunci cand vei simti rezultatele pe termen mediu si lung. Tocmai din acest motiv e necesar sa fii atent la cei care iti fac promisiuni care par prea bune, cum ar fi obtinerea rezultatelor mari inca din prima zi de lucru. Cazuri exceptionale exista, insa si bugetul este pe masura.Increderea intr-o echipa se construieste in timp, o data ce vezi ca ea livreaza exact ce ati agreat la inceput. Astfel, orice agentie de marketing ar trebui sa inceapa lucrul cu tine cu o analiza clara a serviciilor sau produselor oferite de business-ul tau, o analiza a pietei si a competitorilor. Ulterior, pe baza datelor obtinute, ea va defini impreuna cu tine scopul principal si obiectivele masurabile.Totodata, pe baza research-ului facut, vei avea directii clare de marketing care sa se plieze pe nevoile afacerii tale si pe planurile macro si micro, astfel incat sa stii cine are ce de facut si cand, care sunt rezultatele asteptate si care este bugetul pe care va trebui sa il investesti.Daca simti ca a mentine relatia cu agentia ar fi un task in plus pentru tine de care nu te poti ocupa, cea mai buna varianta ar fi sa iti angajezi un specialist de marketing intern care sa poata prelua discutiile, sa aprobe tacticile propuse si care sa urmareasca indeaproape rezultatele obtinute. Aceasta persoana poate oferi si aduna informatii detaliate mult mai rapid, astfel incat agentia sa isi duca la bun sfarsit planul, in timpul propus.Specializarea pe diferite arii ale marketingului isi are propriile avantaje. Exista agentii care se ocupa numai de SEO, Adwords sau Facebook, insa riscul pe termen lung este ca aceste echipe nu vor impartasi aceeasi viziune. Mai mult decat atat, chiar daca ei sunt experti in domeniu, s-ar putea sa realizezi ca fiecare trage in alta parte. Aceasta optiune este buna numai in cazul in care ai deja o strategie definita, cu tactici, mesaje si bugete, avand nevoie doar de implementare.O agentie full-service iti ofera avantajul de a avea sub acelasi acoperis oameni cu experienta pe diferite arii, condusi de un strateg care detine o imagine generala asupra proiectului. Astfel, vei stii ca ai intr-un singur loc toate serviciile de care ai nevoie si ca poti tine legatura cu o singura persoana care sa iti prezinte rezultatele obtinute si pasii urmatori.Un research amanuntit despre agentiile identificate te va ajuta sa faci o partajare corecta. In cautarile pe Google foloseste cuvintele agentie de online marketing Cluj , Bucuresti, Timisoara pentru a identifica o echipa locala sau digital agency pentru cautarea unei agentii care activeaza national sau international.Verifica paginile de Social Media, modalitatea in care se prezinta in online, cauta recenzii pe Google si Facebook, citeste blogul companiei, analizeaza site-ul lor de prezentare si, nu in ultimul rand, acceseaza cateva proiecte din portofoliul agentiei ca sa vezi cu ce colaborari de succes se mandreste echipa.Certificarile pe care le au membrii echipei este un alt aspect important de care poti sa tii cont. Daca agentia investeste in proprii oameni, astfel incat acestia sa creasca si sa se dezvolte pe o anumita specializare, inseamna ca isi doreste sa ofere servicii de calitate, rezultate cat mai bune si ca tine pasul cu noile tendinte.De asemenea, poti sa cauti informatii pe site-urile online de specialitate, unde agentiile serioase isi expun expertiza si isi prezinta realizarile.Chiar daca vei tine legatura cu project managerul, stabileste o intalnire cu echipa cu care vei lucra (poate fi pe Zoom, Skype sau fata in fata in anumite situatii), pentru a intelege cum va contribui fiecare la succesul afacerii tale. In cadrul acestei intalniri, vei putea pune intrebari specifice si vei putea afla mai multe despre experienta fiecaruia, despre modalitatea lor de lucru si perspectiva lor asupra industriei. De asemenea, te poti documenta pe LinkedIn despre membrii echipei sau poti citi articole scrise de ei pe blogul agentiei.Un alt aspect pe care il poti avea in vedere este daca, pe langa echipa de marketing, agentia dispune si de persoane care pot oferi suport pe partea grafica si web development pentru website-ul tau Decizia finala tine de tine si de modul in care percepi agentia care a inteles cel mai bine nevoile tale si care a pus anumite intrebari cheie in discutiile avute. Nu uita sa stabilesti conditiile de colaborare, sa va intelegeti asupra bugetului, a modalitatii de plata si a masurarii rezultatelor. Ai incredere in noii tai parteneri si asculta recomandarile lor. Cauta situatii de win-win, astfel incat fiecare sa aiba numai beneficii din aceasta colaborare.