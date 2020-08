Gigantul sud-coreean Samsung Electronics anunta ca va opri activitatea ultimei sale fabrici de computere din China

Marile companii isi regandesc srategiile de productie si lanturile de aprovizionare pe fondul cresterii costurilor cu forta de munca in China, precum si in contextul cresterii tensiunilor comerciale dintre SUA si China, ca efect al crizei pandemiei de coronavirus (COVID-19).Aproximativ jumatate din cei 1.700 de angajati cu contract de la fabrica Samsung Electronics Suzhou Computer vor fi afectati, cu exceptia celor care lucreaza in domeniul cercetarii-dezvoltarii (R&D) - a informat publicatia South China Morning Post, conform Agerpres.Publicatia informeaza ca in 2012 unitatea exporta bunuri din China in valoare de 4,3 miliarde de dolari, suma scazand la un miliarde de dolari pana in 2018.Samsung a refuzat sa comenteze datele privind veniturile si livrarile fabricii din China sau sa dea detalii privind numarul de angajati."China ramane o piata importanta pentru Samsung si vom continua sa furnizam servicii si produse superioare pentru consumatorii chinezi", s-a limitat sa transmita grupului sud-coreean.