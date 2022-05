Goldman Sachs isi recompeseaza directorii cu 111 milioane de dolari

Directorii bancii americane Goldman Sachs vor primi aproximativ 111,3 milioane de euro in actiuni si bonusuri intarziate din 2007, in conditiile in care companiile de pe Wall Street se pregatesc sa dea bonusuri mai mici in acest an.

Directorul general, Lloyd Blankfein, ar urma sa primeasca in luna ianuarie 2011 un bonus in valoare de 24,3 milioane de dolari, pe baza pretului inregistrat de actiunile Goldman Sachs la inchiderea sedintei din data de 14 decembrie.Presedintele Gary D. Cohn ar urma sa primeasca aproximativ 24 milioane de dolari, potrivit Bloomberg.

Platile reprezinta doar o parte din bonusurile de 67,9 milioane de dolari platite lui Blankfein si cele de 66,9 milioane de dolari platite lui Gary D. Cohn pentru 2007 si reflecta o scadere cu aproximativ 24% a valorii actiunilor Goldman Sachs.

La un an dupa ce bonusurile de performanta pe 2007 au fost aprobate, Goldman Sachs a primit 10 miliarde de dolari de la guvernul american, s-a transformat intr-o banca comerciala si avea nevoie de miliarde de dolari din programele de urgenta ale Rezervei Federale. Anul acesta, compania a platit 550 milioane de dolari pentru a scapa de acuzatiile de frauda legate de o serie de obligatiuni ipotecare pe care le-a vandut in 2007.

In primele noua luni ale acestui an, Goldman Sachs a pus deoparte 13,1 miliarde de dolari pentru recompensarea angajatilor, ceea ce inseamna ca fiecare dintre cei 35.400 de angajati ar putea primi cate 370.000 de dolari.

