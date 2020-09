Google Ads este potrivit pentru afacerea mea?

Ghidul Google Ads 2020 va va ajuta sa intelegeti mai bine elementele si strategiile care va vor ajuta sa mergeti rapid cu Google Ads!Da. Aproape orice companie poate beneficia de utilizarea numeroaselor instrumente de publicitate oferite de Google Ads. Va puteti atinge obiectivele, indiferent daca doriti mai multa cunoastere a marcii sau pentru a creste veniturile. Google Ads poate fi utilizat atat de intreprinderile din piatra, cat si de serviciile numai online.Cand specialistii in marketing doresc sa-si promoveze produsul sau serviciul, apeleaza adesea la Google Ads. Acest lucru duce la concurenta in aproape fiecare categorie de produse sau servicii - deci, cum decide Google ce anunturi sa afiseze potentialilor clienti? O licitatie!O licitatie are loc de fiecare data cand se efectueaza o cautare Google. Scopul sau este de a decide ce anunturi vor aparea pentru o anumita cautare si in ce ordine vor aparea aceste anunturi pe pagina. Anunturile care castiga in cele din urma licitatia si sunt plasate cel mai bine printre rezultate au cea mai mare clasare a anuntului.Clasarea anuntului este valoarea care determina pozitia anuntului dvs. - unde se afiseaza anuntul dvs. in pagina in raport cu alte anunturi. Clasarea anuntului se calculeaza utilizand suma licitata, componentele Scorului de calitate si impactul asteptat al extensiilor si al altor formate de anunturi.Scorul de calitate este o estimare agregata a performantei dvs. generale la licitatiile publicitare, care ia in considerare calitatea anunturilor, cuvintelor cheie si a paginilor de destinatie. Scorul de calitate nu determina momentul in care anuntul dvs. este declansat de licitatie sau locul in care este afisat - adica Clasarea anuntului.Extensiile sunt informatii suplimentare care insotesc anunturile dvs. Exista numeroase tipuri de extensii, inclusiv Locatie, Sitelink, Apel, Fragmente structurate si altele. Aceste suplimente maresc de obicei rata de clic a unui anunt, in timp ce nu ii costa agentului de publicitate un ban mai mult decat ar fi platit pentru un clic normal pe un anunt.Google va va indruma sa alegeti o campanie bazata pe un anumit obiectiv pentru a va ajuta sa va ghidati in configurarea acesteia. Exista sase obiective dintre care puteti alege sau puteti crea o campanie fara indrumarea unui obiectiv.Acesta este utilizat pentru a genera vanzari online, la telefon, in magazinul dvs. sau in aplicatia dvs. STAR MARKETING CONSULTING recomanda de obicei acest lucru pentru orice companie care vinde un produs fizic. Capacitatea de a cumpara produsul atat online, cat si in magazin este optima pentru utilizarea acestui tip de obiectiv.Tipuri de campanii disponibile: Cautare, Reteaua de display, Cumparaturi.(P) Pentru o afacere profitabila in online, alege o firma de web design profesionala care sa te ajute sa ai un site web performant.OportunitatiObtineti clienti potentiali (clienti potentiali) si alte tipuri de conversii, incurajand clientii sa ia o actiune clara. STAR MARKETING CONSULTING recomanda acest obiectiv intreprinderilor de service care nu au site-ul si comertul electronic. Apelurile telefonice, trimiterile de formulare si Chatul live vor fi cele mai recomandate indemnuri in acest set de obiective.Tipuri de campanii: Cautare, afisare, cumparaturi, videoTraficul site-ului webSimplu spus, acest lucru inseamna ca oamenii sa va viziteze site-ul web. Acesta nu este un tip de obiectiv recomandat deseori de STAR MARKETING CONSULTING. Acest lucru este bun pentru a dori sa va inundati site-ul cu trafic. Din experienta noastra, traficul, desi creste in volum, de obicei nu va fi la fel de inalta pentru serviciul dvs. specific.Tipuri de campanii: Cautare, afisare, cumparaturi, videoConsideratii privind produsul si marcaAcest obiectiv va incuraja clientii sa va exploreze produsele sau serviciile. STAR MARKETING CONSULTING recomanda acest lucru companiilor care au active creative bune. Cand videoclipurile si imaginile uimitoare reprezinta avantajul competitiv al companiei dvs., acest tip de campanie ar putea fi potrivit pentru dvs.Tipuri de campanii: display, videoConstientizarea si atingerea marciiAjungeti la un public larg si concentrati-va pe cresterea gradului de constientizare pentru produsul sau marca dvs. Daca simtiti ca marca dvs. este umbrita de o companie mai mare, acest obiectiv este un mod rentabil de a va scoate numele acolo.Tipuri de campanii: display, videoPromovarea aplicatieiConcentrati-va pe obtinerea de instalari si interactiuni pentru aplicatia marcii dvs. Daca puteti determina pe cineva sa va descarce aplicatia, este mai probabil sa determinati clientul respectiv sa va utilizeze produsul sau serviciul mai des. Acest obiectiv este excelent pentru comerciantii cu amanuntul si alte companii care stimuleaza vanzarile prin intermediul aplicatiei lor.Tipuri de campanii: aplicatieCreati campanie fara indrumarea obiectivuluiUtilizati orice tip de campanie disponibil si creati o campanie pas cu pas fara recomandarile unui obiectiv de la Google. Uneori ai nevoie de un plan de marketing digital personalizat complet, aceasta ar fi alegerea pentru tine. Atentie, acest lucru trebuie utilizat numai de experti certificati Google Ads. Daca faceti acest lucru intern pentru echipa dvs. de marketing si nu sunteti certificat, faceti-va o favoare si programati o consultare cu unul dintre expertii nostri de astazi.Tipuri de campaniiMai jos este prezentata o defalcare a diferitelor tipuri de campanii disponibile.Cautare numai in reteaAfisati anunturi text potentialilor clienti langa rezultatele cautarii atunci cand efectueaza o cautare Google. In general, la asta se refera oamenii cand spun "PPC" sau "Pay Per Click". Acest tip de campanie este bun daca aveti o idee buna despre ce vor cauta clientii pe Google atunci cand va cauta produsul sau serviciul.Reteaua de cautare cu Display DisplayAfisati anunturi text potentialilor clienti langa rezultatele cautarii SI pe site-urile Google Partner. Acest tip de campanie este bun pentru a ajunge la clienti potentiali suplimentari.Reteaua de displayAfisati anunturi vizuale potentialilor clienti oriunde ar fi pe internet, aratandu-le imagini sau videoclipuri. Google afirma ca Reteaua de display Google ajunge la mai mult de 80% din toti utilizatorii de internet, deci aceasta este o optiune excelenta daca doriti sa creati gradul de cunoastere a marcii si sa ajutati consumatorii sa invete despre afacerea dvs.CumparaturiOferiti cumparatorilor informatii detaliate despre produsele dvs. fizice inainte de a face chiar clic pe anuntul dvs. pentru a va promova inventarul, pentru a spori traficul catre site-ul dvs. sau magazinul local si pentru a gasi clienti potentiali mai calificati. Aceste reclame sunt afisate in partea de sus a rezultatelor cautarii Google si sunt bune pentru companiile care au definit produse fizice pe care incearca sa le vanda.(P) Afla mai multe despre campaniile de Google Adwords pe www.flaviusnoja.ro VideoImplica consumatorii cu o serie de formate de anunturi video pe YouTube si pe site-urile partenere video. Acest tip de campanie este bun pentru cresterea gradului de cunoastere a marcii si este deosebit de benefic daca aveti un produs care ar beneficia de explicatii suplimentare.Aplicatie universalaPromovati-va aplicatia in cele mai mari proprietati ale Google, inclusiv Cautare, Google Play, YouTube si Reteaua de display Google. Acest tip de campanie, evident, este cel mai bine utilizat atunci cand afacerea dvs. are o aplicatie pe care incercati sa o promovati.Alegerea strategiei dvs. de licitareGoogle ofera mai multe strategii de licitare pentru a se potrivi cel mai bine nevoilor fiecarui utilizator. Aceste strategii pot fi impartite in doua categorii principale; Manual si automat.CPC manualAceasta strategie de licitare este exact ceea ce suna - manual. Va ofera control deplin asupra campaniilor dvs. si necesita cel mai mult timp pentru gestionare. Fiecare cuvant cheie sau grup de anunturi va avea aceeasi suma licitata, cu exceptia cazului in care intrati si le modificati. Ca agentie de marketing digital, aceasta este strategia de licitare pe care o folosim, dar nu o recomandam pentru toata lumea. Daca sunteti pentru prima data utilizator Google Ads, aveti un buget foarte restrans sau pur si simplu nu aveti timpul suplimentar necesar, aceasta nu este strategia de licitare pentru dvs. Dupa ce ati stapanit toate strategiile din Ghidul Google Ads din 2020, continuati si oferiti o suma CPC manuala!CPC imbunatatitSuma CPC imbunatatita va fi activata in mod prestabilit atunci cand creati o campanie CPC manuala. Aceasta este o strategie de licitare automata care ajusteaza sumele licitate manuale pentru a ajuta la maximizarea conversiilor. Va recomandam sa dezactivati acest lucru pentru a va asigura ca pastrati controlul complet asupra sumelor licitate.CPC automatAceste strategii de licitare sunt destinate persoanelor care sunt noi in Google Ads si persoanelor care pur si simplu nu au timp sa actualizeze in mod constant sumele licitate pentru fiecare campanie. Aceste strategii necesita multa incredere in Google, deoarece puneti mult control in mainile lor. Exista mai multe versiuni ale strategiilor CPC automate care sunt defalcate mai jos.Suma CPA vizataAceasta strategie de licitare stabileste sume licitate pentru a obtine cat mai multe conversii posibil la costul pe achizitie (CPA) vizat pe care l-ati setat. Daca aveti un CPA bine definit, aceasta poate fi strategia de licitare automata pentru dvs.ROAS vizatAceasta strategie de licitare stabileste sume licitate pentru a va ajuta sa obtineti cat mai multa valoare de conversie la rentabilitatea vizata a cheltuielilor publicitare (ROAS) pe care ati stabilit-o. Cand rentabilitatea investitiei este principala dvs. preocupare, utilizati aceasta strategie de licitare.Maximizati clicurileAceasta strategie de licitare va stabileste sumele licitate pentru a va ajuta sa obtineti cat mai multe clicuri in limita bugetului. Cand incercati sa atrageti cat mai multi oameni pe site-ul dvs., aceasta strategie de licitare este un loc minunat pentru a incepe.Maximizati conversiileAceasta strategie de licitare va stabileste sumele licitate pentru a va ajuta sa obtineti cele mai multe conversii in limita bugetului. Utilizeaza invatarea automata pentru a optimiza sumele licitate pentru cautarile care sunt cel mai probabil sa conduca la o conversie pentru dvs. Utilizati aceasta strategie de licitare atunci cand doriti sa cresteti numarul total de conversii, fara a tine seama prea mult de alte valori.Vizati locatia paginii de cautareNe place foarte mult aceasta strategie de licitare, deoarece este foarte agresiva. Ii spune lui Google sa va stabileasca sumele licitate pentru a va ajuta sa faceti publicitatea sa ajunga in partea de sus a paginii din prima pagina a rezultatelor cautarii. Acesta este un mod excelent de a va face reclamele in fata multor clienti potentiali - desi la un ban destul!Cota de depasire vizataAceasta strategie de licitare va permite sa alegeti un domeniu pe care doriti sa il depasiti in rezultatele cautarii si cat de des doriti sa il depasiti, apoi va seteaza automat suma licitata pentru a va ajuta sa atingeti tinta respectiva. Aceasta strategie este, de asemenea, foarte agresiva si ar fi o alegere buna daca ai un concurent principal pe care doresti sa-l depasesti.