Un hotel emblematic al Bucurestiului urmeaza sa fie redeschis in 2022. Cinci stele si 30 de apartamente de lux

Hotelul de cinci stele, care are peste 30 de apartamente de lux, va fi finantat printr-un credit de aproape 13 milioane de euro, pe care Niro Investment (proprietarul) l-a contractat de la CEC Bank, a explicat pentru Profit.ro directorul general al companiei, Zsolt Nagy."Niro Investment a semnat cu CEC Bank o facilitate de credit de 12,9 milioane de euro pe 12 ani pentru finantarea lucrarilor de constructie (structura, arhitectura, instalatii, finisaje etc.), cheltuielilor cu dotarea si punerea in functiune a Grand Hotel du Boulevard 5* Corinthia Bucuresti", a declarat Nagy, potrivit sursei citate.Grand Hotel du Boulevard este unul dintre cele mai vechi hoteluri d in Bucuresti. A fost lansat in 1873 sub denumirea "Hotel Herdan", pentru ca mai apoi, in 1877, sa-si schimbe numele in "Grand Hotel du Boulevard".