Grupul Farmavet pleaca la drum in anul 2021 cu o noua identitate vizuala si cu un obiectiv de mentinere a trendului de +20% a cifrei de afaceri fata de anul anterior

Grupul Farmavet, cel mai mare integrator de servicii veterinare din Romania (productie de produse medicamentoase si biologice de uz veterinar, productie de nutreturi combinate - distributie - retail), incheie anul 2020 cu aproximativ 45 de milioane de euro cifra de afaceri, reprezentand o crestere de 20% fata de anul anterior.Pe langa rezultatele in crestere, Grupul Farmavet a inceput anul 2021 cu un nou model de business, cu o echipa completa de management si cu o activitate reorganizata, pregatita pentru dezvoltare si adaptare la noile cerinte ale pietei autohtone si internationale.Anul 2020 a fost unul de schimbari profunde in cadrul grupului, care a trecut de la un model de business antreprenorial, la unul corporate, in paralel cu redefinirea viziunii de business."Unul dintre obiectivele majore in acest proces a fost maximizarea sinergiilor din grup astfel incat sa intram in 2021 cu o platforma solida care sa permita dezvoltarea portofoliului de produse si de servicii oferite, precum si modernizarea facilitatilor de productie ", a declarat Irina Rosu, CEO Grup Farmavet.Pe langa adaptarea activitatii la realitatea pandemica, astfel incat furnizarea produselor si serviciilor oferite de grup sa nu fie intrerupta in niciun moment, toate departamentele au fost supuse unui amplu proces de reorganizare, atat din punct de vedere procesual, cat si din punct de vedere uman, cu atragerea unui numar impresionant de noi competente si talente.Crearea unei identitati vizuale a grupului este tocmai expresia transformarilor profunde si sinergetice initiate in 2020. Procesul de rebranding marcheaza noua paradigma a grupului, cu obiective si strategii distincte ale celor trei divizii comerciale (vanzari nationale en gros, vanzari nationale cu amanuntul, vanzari export), dar si ale celor 3 divizii de productie (medicamente, vaccinuri si furaje nutritionale). Astfel, diviziile comerciale si de productie vor avea identitati vizuale distincte, generate de misiunea si de valorile asociate fiecareia. Acestea sustin filosofia insusita a grupului, sumarizata in deviza "Facem bine facand bine"."Pentru 2021 avem din nou ambitii foarte mari: mentinerea trendului de crestere de peste 20% a cifrei de afaceri fata de anul trecut si, totodata, dublarea profitabilitatii care sa ne permita sa sustinem efortul investitional semnificativ pe care il avem in plan in acest an. Investitii consistente sunt necesare pentru intensificarea procesului de digitalizare, de automatizare in toate segmentele de activitate (fabrici, depozite, logistica), precum si de actualizare si modernizare a tuturor proceselor de asigurare si control al calitatii. Numai asa putem sa ne urmam viziunea de a deveni etalonul pietei nationale de medicina veterinara si sa fim alaturi de toti clientii nostri cu produse si servicii de inalta calitate, accesibile atat din punct de vedere al pretului, dar si din perspectiva disponibilitatii la nivel national", a mai completat Irina Rosu.In 2021, Grupul FARMAVET isi propune sa surprinda piata cu un Portofoliu largit de produse pentru animalele de productie din ferme si gospodarii, dar si cu extinderea portofoliului de produse medicamentoase, de ingrijire si nutritie pentru animalele de companie.Divizia de vanzari en gros a fost reinventata la inceputul acestui an, cu politici comerciale actualizate si cu echipe de vanzari cu competente personalizate pentru fiecare categorie de clienti (ferme, farmacii, cabinete/ clinici, medici concesionari etc.).Totodata, grupul aduce o abordare noua, integrata, a diviziei de retail. Astfel, reteaua actuala de peste 170 de farmacii veterinare va continua sa creasca atat ca acoperire nationala, dar si din punct de vedere al conceptelor oferite."Ne concentram foarte mult pe aceasta abordare holistica a competentelor Grupului Farmavet pentru a putea genera noi servicii integrate cu valoare adaugata pentru clienti. Inceputul acestui an ne gaseste pregatiti cu noi competente, noi game de produse, un portofoliu extins de servicii si cu initiative multiple de modernizare si eficientizare a facilitatilor de productie" a concluzionat Irina Rosu.***Grupul, denumit generic Farmavet Group, alatura companiile Farmavet, Pasteur Filiala Filipesti si FNC Nutritie Pietroiu.Un reper al industriei locale, cu o istorie care incepe acum 125 de ani, odata cu infiintarea Institutului de Seruri si Vaccinuri Pasteur la Bucuresti, Grupul Farmavet marcheaza in prezent mai mult de 20 de ani de existenta moderna, investitii si extindere cu o activitate integrata de productie si comercializare.Productia de vaccinuri si medicamente de uz veterinar se desfasoara in 3 fabrici certificate GMP (o fabrica de vaccinuri la Bucuresti si 2 fabrici de medicamente la Filipestii de Padure). Productia este completata de o a patra fabrica de nutreturi si furaje situata in Borcea.Intreaga productie este preluata in reteaua de distributie si de lantul de farmacii proprii, ambele gestionate de Farmavet. Din 2019, grupul beneficiaza de sustinerea fondului de investitii China Central and Eastern Europe Investment Co-operation Fund II prezent pe 16 piete din regiune cu angajamente de peste 1,2 miliarde USD.Pentru mai multe detalii despre Grupul Farmavet, va rugam sa accesati: www.farmavet.ro sau sa ne scrieti pe adresa: office@farmavet.ro.