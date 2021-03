Grupul Wilo: Produse noi si tehnologii de top lansate la ISH 2021

, Mariana Corlaci - Marketing Manager, Wilo Romania.Sub motto-ul "moving forw@ard ", evenimentul reuneste companii, participanti, experti si jurnalisti de pretutindeni care, pe parcursul a cinci zile, au oportunitatea de a descoperi produse inovatoare, de a prezenta solutii care revolutioneaza piata, de a dezbate si gasi idei de optimizare a sistemelor de incalzire, racire, aer conditionat si gestionare a resurselor de apa.Momentul-cheie al participarii Wilo la ISH il reprezinta, pe langa bogata gama de produse, lansarea unui portal web intitulat Wilo-World prin care compania atinge noi orizonturi digitale. Platforma ofera o experienta de vizionare si accesare a produselor si solutiilor pentru pompe si sisteme de pompare in format intuitiv, 360 grade , datorita fotografiilor extrem de realiste si detaliate. Utilizatorii au posibilitatea de a selectiona ce zone din platforma vor sa viziteze, in functie de aria de interes, avand astfel parte de un tur virtual personalizat.Cu un simplu click, povestea poate incepe de la Wilopark , sediul companiei din Dortmund, recent reproiectat printr-o investitie record de aproape 300 de milioane de euro, si poate continua cu imagini, informatii si detalii despre produse, prezentate dinamic, fiind usor de explorat si inteles, atat pentru pasionatii domeniului, cat si pentru utilizatorii obisnuiti.Dialogul cu clientii are loc tot mai mult in format digital prin instrumente de mare viteza si accesibilitate. Intreaga lume a pompelor moderne, performante, economice, fiabile si inteligente, atat de necesare pentru incalzirea cladirilor, a apei, pentru rezerva de apa sau pentru canalizare, este accesibila prin Wilo-Assistant , de mare ajutor in proiectare, consultanta pentru clienti si operatiuni de instalare. Aplicatia se bucura de un nou design si o interfata mai intuitiva, cu functii noi si nenumarate posibilitati de conectare, fiind capabila sa livreze intregul sortiment de tehnica de pompare de inalta eficienta pe smartphone-urile si tabletele tehnicienilor din domeniile sanitar, incalzire si climatizare si ale proiectantilor echipamentelor aferente cladirilor. Wilo-Assistant este simplu si usor de instalat si cuprinde multe functii utile, de la ghid interactiv de inlocuire a pompelor de circulatie si de apa calda menajera, pana la functionalitati de tip Augmented Reality.ISH pune accentul si in acest an pe tema conservarii resurselor si durabilitatii acestora, urmarind sa stimuleze competitia productiva si pozitiva in sectorul sanitar, termic, aer conditionat si apa. Evenimentul global evidentiaza importanta tehnologiilor inovatoare in domeniul energiilor regenerabile si al proceselor de valorificare mai eficienta a resurselor de apa. Eficientizarea este un cuvant-cheie si in context pandemic, cand este nevoie mai mult ca oricand de modele antreprenoriale care pot face fata provocarilor actuale cu inovatii tehnologice si solutii pragmatice.Wilo stie si intelege ca resursele de apa potabila ale lumii sunt sub constanta presiune, de aceea cu fiecare ocazie atrage atentia asupra necesitatii implicarii in dezvoltarea unui viitor sustenabil care incepe prin adoptarea unor obisnuinte de consum eco-friendly acasa.Cu Wilo, tehnologiile complexe devin solutii usor de utilizat, iar noul modul compact cu electropompa si convertizor de frecventa pentru ridicarea presiunii apei in aplicatii rezidentiale si comerciale: Wilo-Isar BOOST5 pe care il prezinta la ISH nu face exceptie.Wilo-Isar BOOST5 poate fi utilizat pentru alimentare cu apa menajera si asigura in permanenta o presiune constanta a apei in toate punctele de extractie, reglabila pe trepte, indiferent de variabilitatea conditiilor de presiune oferite de compania publica de alimentare. Mai mult, opereaza in baza unui sistem eficient energetic si economic, astfel ca rezultatul se vede direct in buzunarul utilizatorului care va resimti vizibil diferenta in costurile facturilor de apa si energie electrica aferente caminului sau.Produsele Wilo sunt gandite sa raspunda nevoilor practice din viata de zi cu zi a consumatorilor si sa aduca plus valoare tuturor proiectelor de constructie, de la resedinte individuale, la cladiri sau sisteme de cladiri.Inovatii care se completeaza reciproc spre beneficiul utilizatoruluiLa fel de interesante sunt prezentarile Wilo din cadrul ISH axate pe: pompa Wilo-Stratos GIGA2.0, viitorul economiei de energie pentru aplicatii de incalzire, climatizare si racire in cladirile in care trebuie sa aiba loc deplasarea unor debite mari, la inaltimi de pompare mari, si seria Wilo-DrainLift SANI dedicata rezolvarii tuturor dificultatilor in materie de canalizare si ape reziduale, care poate fi utilizata in combinatie cu noile separatoare Wilo-Separator excelente pentru a preveni infundarea cauzata de grasimea din sistemul de canalizare.(Wilo-DrainLift cu Wilo-Separator)Participarea Wilo la ISH 2021 reconfirma statutul companiei de lider si trendsetter la nivel european si global in materie de automatizare industriala si evidentiaza inca o data rolul crucial al Grupului Wilo in promovarea unor politici de business concentrate pe maximizarea capacitatilor de productie concomitent cu accentul pus pe sustenabilitate si protectia mediului.Realizarile deosebite ale companiei sunt recunoscute si aclamate atat in Germania, cat si in intreaga lume, fapt subliniat si prin distinctiile obtinute. Wilo se numara printre cei 50 de lideri mondiali ai protectiei mediului selectati in baza celor 17 principii de sustenabilitate ale Natiunilor Unite, pentru proiectul "50 Sustainability & Climate Leaders" 2020 si este castigatorul Premiului German de Sustenabilitate 2021, o distinctie oferita companiilor, municipalitatilor si entitatilor angrenate in cercetare pentru performante de top in domeniul sustenabilitatii si protejarii climatului.Targul ISH continua pana pe data 26 martie, cu prezentari, comunicari stiintifice realizate de specialisti recunoscuti din bransa, paneluri de discutii, competitii si multe altele. Pentru restul programului Wilo la ISH accesati: http://bit.ly/Agenda-ISH-2021.Wilo Romania face parte din grupul Wilo SE - producator premium in domeniul pompelor si sistemelor de pompare pentru instalatiile de incalzire, climatizare si racire, alimentarii cu apa si evacuarii apei uzate. Produsele Wilo sunt inalt tehnologizate, prezinta usurinta in utilizare si eficienta energetica, standarde confirmate si de apartenenta la organizatiile REHVA (www.rehva.eu) si AHCA (Agency for Health Care Administration).Fondata in 1872, ca fabrica de produse din cupru si alama de catre Louis Oplander, compania are peste 7,500 de angajati, in reprezentante din mai mult de 60 de tari. In Romania, Wilo este prezenta din anul 1998. In 2020, dupa 18 luni de la demararea proiectului de constructie, Wilo a inaugurat noul sediu al companiei in Romania, cu birouri moderne, construite pe o suprafata de 1,800 mp si spatii pentru servicii de depozitare, asamblare si reparatii, extinse pe 2,700 mp. Hub-ul din Soseaua Odai 24 din Otopeni este dotat cu linii de asamblare pentru grupuri de pompare apa rece, pentru stingere incendiu in conformitate cu normativul de siguranta la foc a constructiilor cu indicativul P118, hidrofoare si pompe submersibile. Toate sunt produse conform directivelor Europene aflate in vigoare. Noul sediu din Romania va functiona ca Hub Regional, de unde operatiunile companiei vor fi gestionate pentru 10 tari din Europa de Est.