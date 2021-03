HITPLAS este producator de panou gard bordurat, plasa impletita si plasa sudata

HITPLAS inseamna seriozitate, calitate, rapiditate. Este un partener de incredere pentru constructii mari si mici.

Beneficiezi de solutii personalizate in functie de particularitatile proiectului.

Sarma, plasele din sarma si panourile zincate de la HITPLAS sunt de calitate, sunt rezistente, versatile, fiabile!

Produsele acestora - plase sudate in rola, plase pentru imprejmuiri, plase pentru tencuiala, sarma zincata, panouri gard bordurat, panouri gard din sipca sunt de inalta calitate si reusesc sa satisfaca chiar si cele mai inalte exigente.HITPLAS s-a evidentiat si prin organizare si servicii de inalta calitate. Echipa HITPLAS asigura suport si consiliere celor ce doresc sa achizitioneze produsele companiei, dar nu au foarte multe cunostinte tehnice. Vin cu informatii valoroase ajutandu-i pe acestia sa ia cea mai buna decizie si sa realizeze investitii solide in materiale durabile. Clientii companiei beneficiaza de transport gratuit in 24 de ore, in toata tara. Prin intermediul paginii hitplas.ro pot fi descoperite pe larg produsele, caracteristicile acestora, conditiile de achizitie si de transport.Materiale HITPLAS - solutii pentru proiecte indraznete si pentru utilizari propriiMaterialele de constructie, plasele, sarma zincata si panourile de gard bordurat sunt ideale pentru proiecte industriale dar si pentru constructii locale. Sunt solutii pentru imprejmuirea ieftina a unor zone, pentru a crea bariere cand vine vorba de animale sau pentru limita accesul persoanelor straine. Aplicabilitatea acestora nu se limiteaza aici, materialele mentionate pot fi utilizate in gospodarii pentru realizarea gardurilor de delimitare din interiorul gospodariei, pentru realizarea custilor animalelor si nu numai.Produsele mentionate se remarca datorita calitatii superioare, sunt realizate din sarma cu cantitate redusa de carbon, acoperita cu strat generos de zinc. Sunt durabile si au rezistenta ridicata la rupere, de aceea sunt solutii exceptionale pentru o varietate mare de situatii. Produsele realizate de HITPLAS au rezistenta cu 70% mai mare fata de altele disponibile pe piata.Varietatea este o alta constanta apreciata de constructori, antreprenori si gospodari, HITPLAS furnizand solutii personalizate pentru fiecare tip de proiect. Plasele, sarmele si panourile recomandate sunt foarte variate ca dimensiune si aspect.Orice constructie durabila incepe cu o structura rezistenta, iar fundatia si armaturile sunt puncte cheie. Pentru a avea certitudinea ca acestea sunt bine consolidate este imperativ sa se utilizeze plase de sarma zincata si materiale de foarte buna calitate.Plasele sudate pentru armare sunt realizate din sarma amprentata si sunt esentiale pentru realizarea armaturii betonului. Acest tip de material are o constructie deosebita, find obtinut prin sudarea firelor. Aspectul plasei este uniform si vine cu rezistenta ridicata. Datorita caracteristicilor deosebite este utilizata cu succes si in armarea si consolidarea retelelor de apa si canalizare. Sunt utilizate si in gospodarii, in realizarea de custi, boxpaleti, rafturi sau alte confectii metalice.Ca si alte produse metalice realizate de HITPLAS si plasele sudate sunt disponibile intr-o varietate mare de dimensiuni.