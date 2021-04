Impactul COVID-19 asupra popularitatii factoringului

Ce este factoringul?

Efectul pandemiei COVID-19 asupra factoringului

Efectul COVID-19 asupra firmelor cu plata la termen

Cu toate acestea, unele companii au reusit sa faca fata furtunii COVID-19 cu succes. Pentru a face acest lucru, multe organizatii apeleaza la surse de finantare. O optiune mereu populara este factoringul.Popularitatea factoringului a fost sporita semnificativ de conditiile economice instabile.Daca va ganditi sa apelati la factoring pentru a remedia fluxul de numerar al firmei dvs., este important sa stiti despre efectul COVID-19 asupra popularitatii acestei forme de finantare si daca este o solutie durabila pentru nevoile afacerii dvs.Contractul de factoring reprezinta un contract comercial incheiat de obicei intre o institutie financiara non-bancara, denumita factor, si o societate comerciala denumita aderent.Astfel, aderentul, in vederea recuperarii valorii facturilor (inainte de scadenta), le va ceda factorului in schimbul unui comision stabilit in contract, pentru a putea beneficia de lichiditati, dar si de eficientizarea incasarilor si siguranta fluxului de numerar. Clientul, care este beneficiarul serviciilor prestate sau bunurilor livrate, este notificat de catre aderent ca facturile ajunse la scadenta vor fi platite factorului, in virtutea contractului de factoring.Dupa cum am mentionat mai sus, multe companii au fost puternic afectate de efectele economice ale pandemiei COVID-19. Efectele au fost de anvergura, perturband aproape toate sectoarele. Ca urmare, multe firme au folosit surse de finantare pentru a functiona eficient chiar si intr-un context caracterizat de incertitudine.Factoringul a fost dintotdeauna o optiune esentiala de finantare a fluxului de numerar in multe industrii. Modul in care functioneaza factoring-ul a facut, de asemenea, sa fie o solutie primordiala in timpul pandemiei. Principiul cresterii fluxului de numerar pe baza activelor circulante a facut ca factoringul sa fie solutia principala pentru afacerile afectate de pandemie.Pe scurt, problemele provocate de COVID-19 au crescut doar popularitatea factoringului.Desi COVID-19 a declansat o crestere puternica a popularitatii factoringului, acesta nu a fost o solutie simpla pentru firmele care se confrunta cu mai multe probleme de ordin financiar. Perturbarea legata de pandemie le-a afectat operatiunile de zi cu zi. Mai mult, climatul economic instabil a provocat schimbari nu doar din perspectiva creantelor neincasate, ci si din punct de vedere al relatiilor cu ceilalti parteneri implicati in business.Deoarece intreprinderile si persoanele fizice se confrunta cu presiuni economice din toate partile, multi debitori sunt mai putin capabili sa isi plateasca datoriile. Acest lucru a dus la o presiune aplicata de business-uri asupra firmelor de factoring.Altfel spus, daca factorii nu au resurse suficiente pentru a gestiona perioadele de plata mai lungi si debitorii mai putin intelegatori, acestia se pot confrunta cu obstacole in derularea eficienta a procesului de factoring. Pe termen lung, acest lucru diminueaza increderea in firmele de factoring motiv pentru care companiile nu vor mai apela la aceasta solutie de finantare.Din fericire, unii factori ofera servicii profesioniste de monitorizare si incasare a creantelor, furnizand o certitudine in ceea ce priveste disponibilitatea de numerar necesar pentru derularea activitatii afacerilor.