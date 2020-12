In 2020, Innobyte estimeaza o cifra de afaceri de 1,75 milioane euro si EBITDA de 400.000 euro

*Implementarea de noi modele logistice adaptate contextului si restrictiilor.

*Accent pe analiza si imbunatatirea performantei platformei de eCommerce, dar si pe facilitarea procesului de comanda.

*Securizarea platformei si a informatiilor personale ale clientilor, elemente critice mai ales in contextul actual.

Evolutia pozitiva vine pe fondul contributiei la dezvoltarea serviciilor clientilor actuali ai companiei, intr-o perioada dominata de dezvoltarea accelerata a digitalului."La inceputul anului ne-am propus o cifra de afaceri de 1,4 mil.eur, insa nevoile clientilor nostri, intr-o perioada cu provocari digitale majore cum a fost 2020, s-au accelerat si au generat volume de business in consecinta. 2020 ne-a solicitat la maximum prezenta, iar echipa Innobyte a lucrat la foc continuu pentru a asigura suport companiilor pentru care furnizam solutii digitale", spune Catalin Bordei, Managing Partner Innobyte Comertul online a fost, pentru multe afaceri, singurul canal de vanzari care nu a suferit direct pe fondul restrictiilor impuse in contextul pandemic. Multe companii au intrat in 2020 pe segmentul de vanzari online, dar si mai multe au urmarit sa-si consolideze pozitia si sa-si accelereze cresterea pentru a compensa, astfel, incetinirea ritmului din offline."Primul trimestru a debutat cu o perioada de incertitudine in contextul economic imprevizibil. Din luna aprilie am inregistrat, insa, o crestere exponentiala a cererii de servicii, fie ca vorbim de startup-uri sau de clienti cu o pozitie deja consolidata in online. Serviciile oferite de Innobyte folosesc tehnologii moderne si scalabile, iar expertiza avansata in consultanta pe care o detinem a devenit, practic, un avantaj competitiv pentru clienti" a precizat Catalin Bordei, Managing Partner Innobyte."Piata de eCommerce se maturizeaza, lucru evidentiat de procentele in crestere continua a platii cu cardul, dar si a dezvoltarii platformelor - care devin tot mai complexe si mai user friendly. Preferinta pentru cumparaturi online este o tendinta care se va mentine si dupa revenirea la un context lipsit de restrictii", spune Catalin Bordei.Odata cu cresterea cifrei de afaceri, Innobyte si-a optimizat semnificativ performanta in ceea ce priveste profitul. Estimarile companiei in ceea ce priveste EBITDA la finalul anului arata un rezultat de 400.000 euro - cel mai mare inregistrat de Innobyte in ultimii 5 ani."Suntem intr-o etapa in care punctele de intalnire cu consumatorii sunt in plin proces de transformare, la fel si comportamentul acestora si al companiilor care doresc sa le ramana aproape. Prezenta online si conectarea cu publicul tau prin tehnologie sunt esentiale, iar daca pana acum erau un plan pe termen mediu, au devenit o necesitate imediata pentru orice companie care doreste sa ramana pe piata si sa fie competitiva in urmatorii ani", considera Catalin Bordei.Activitatea Innobyte se concentreaza pe a oferi solutii cu rezultate de business pe termen lung atat pentru clientii sai locali, cat si pentru cei activi international, dar si pe a maximiza impactul pozitiv al digitalizarii. Platformele si magazinele online dezvoltate de Innobyte la nivel local proceseaza lunar zeci de mii de comenzi si genereaza cifre de afaceri de peste 100 de milioane de euro.Innobyte este o companie romaneasca de dezvoltare software specializata in eCommerce care vizeaza maximizarea potentialului de business al partenerilor sai prin dezvoltarea unor platforme de eCommerce sigure, scalabile si inovative. Pe langa serviciile de dezvoltare si de mentenanta eCommerce oferite, Innobyte asigura si servicii de securitate, analiza si imbunatatirea performantei, audit si consultanta de business pentru magazine online din intreaga lume.In cei 14 ani de activitate, Innobyte a dezvoltat programe software pentru sute de clienti care activeaza in eCommerce si domenii precum tehnologie, sanatate, domeniul bancar sau juridic, turism sau fashion.Compania este un business 100% romanesc si a fost fondata de catre omul de afaceri Catalin Somfalean, care conduce Innobyte alaturi de Catalin Bordei, ambii in rol de managing partners. Amandoi au peste 10 ani experienta in antreprenoriat si mai mult de 15 ani de activitate in comertul online, dezvoltare software, digital, marketing, telecom si retail.