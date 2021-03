In ce businessuri sa investesti pentru a obtine cu investitii minime un profit rapid

Cu toate ca e normal sa fii entuziasmat si sa visezi cu ochii deschisi, inainte este nevoie de o analiza atenta a pietei pentru a alege un domeniu de activitate care sa iti ofere profit. De exemplu, avand in vedere contextul pandemic actual, ar fi o imprudenta sa investesti in domeniul HoReCa, de exemplu, sau intr-un salon de infrumusetare, avand in vedere ca volumul evenimentelor este mult mai mic decat in anii precedenti, cu un numar restrans de invitati. Iata cateva domenii pe care ai putea miza, indiferent de vremuri:E un business care nu presupune un buget initial foarte mare, avand in vedere ca pretul vehiculelor este unul mai mult decat rezonabil, iar cererea pe piata a unor astfel de servicii e foarte ridicata. Adevarata miza o reprezinta selectarea angajatilor care trebuie sa fie seriosi, motivati si dispusi sa livreze pachete sau chiar mancare si atunci cand conditiile meteo nu sunt favorabile, traficul este infernal, iar destinatiile destul de indepartate, desi va trebui sa setezi de la inceput o raza de actiune. Ai putea sa oferi angajatilor un curs online de leadership si comunicare pentru a-i ajuta pe acestia sa aiba performanta in ceea ce fac si sa interactioneze foarte bine cu clientii.De asemenea, va trebui sa cumperi case de marcat portabile care vor eficientiza foarte mult procesul si care reprezinta dispozitive de care vei avea neaparat nevoie. De obicei, aceste aparate au acumulator inclus.Mai ales daca ai pamant la marginea unui oras, de preferat la tara, poti sa iti deschizi un centru de colectare de plante medicinale. Pentru un astfel de business nu ai nevoie de un buget foarte mare, mai ales daca detii un teren si mizezi pe plante adaptabile si rezistente la conditii variabile de mediu, precum menta, sunatoarea sau lavanda. Parintii tai pot sa te ajute foarte mult in acest sens, mai ales daca au un simt antreprenorial innascut si vor sa iti fie alaturi in aceasta noua etapa a vietii tale.Pungile de hartie, biodegradabile, pot fi achizitionate de la un alt furnizor, in sistem en-gros. Sectorul homeopat este in plina dezvoltare in Romania, iar profitul este garantat, mai ales daca vei investi si in promovarea online, creand un site si pagini pe retelele sociale.Sursa foto: pexels.com