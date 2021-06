Instalarea de camere IP faciliteaza cresterea si dezvoltarea afacerii

Pentru a impiedica aparitia acestor evenimente neplacute, instalam cele mai bune camere IP . Acestea sunt deosebit de eficiente deoarece, dupa ce sunt instalate, inregistreaza si stocheaza imaginea, punand-o la dispozitia utilizatorilor oricand este nevoie. O camera IP Hikvision, odata instalata, va tine hotii departe descuranjandu-i, iar daca au loc evenimente neplacute, va furniza dovezi evidente si va ajuta la solutionarea problemelor.Un binecunoscut lant de librarii din Bucuresti, dupa ce a instalat camere de supraveghere IP wireless a reusit sa minimizeze rata furturilor. Intr-o librarie se regaseste o variata gama de produse formata din carti, articole de papetarie, rechizite scolare, jocuri, jucarii si articole pentru copii, birotica, tipizate si imprimante fiscale, precum si o varietate de produse cadou. Pentru a atrage cat mai multi clienti, librariile au adaugat rafturilor sale tot felul de obiecte care ne fac viata mai frumoasa precum accesorii de lectura sau de ceai, decoratiuni, obiecte de design, gadgeturi si produse ingenioase.Toate acestea insa sunt sub vizorul hotilor. Patronii librariilor au instalat camere IP wireless pentru exterior si in acelasi timp camere IP wireless pentru supravegherea interiorului. Proprietarii au optat pentru camerele IP Hikvision atat la interior, cat si la exterior. Intrucat este cel mai popular si performant brand de securitate si supraveghere, proprietarii se bucura in prezent de o cifra de afaceri impresionanta. In acelasi timp se declara multumiti de faptul ca, instaland camere de supraveghere IP, foarte rar au loc furturi, deci pierderile sunt aproape nule.Unul dintre angajatii librariei spune ca prefera sa lucreze intr-o librarie pentru ca este o persoana dinamica si cu o atitudine pozitiva. Insa, pe langa faptul ca trebuie sa stea in picioare si sa se asigure ca nu exista clienti care cauta ajutor si nu il gasesc, trebuie sa fie cat mai vigilent si atent la potentialii hoti. Trebuie sa se anunte imediat agentul de paza cand se observa vreun client suspect, in special daca poarta o geanta sau imbracaminte voluminoasa.Dupa analizarea locatiei si a potentialelor pericole, intr-o singura librarie s-au instalat un total de 16 camere. De asemenea trebuie monitorizate toate intrarile si iesirile din cladire, deci s-au instalat camere de supraveghere pentru exterior. Acestea pot furniza imagini ce permit identificarea oricarei persoane ce intra sau iese din cladire. Astfel se pot proteja bunurile clientilor si ale librariei. O camera video IP este echipata cu luminator IR, echipament esential ce ofera lumina IR omogena in spatiile monitorizate, permitand camerelor sa functioneze in conditii de lumina slaba sau intuneric total.Celebrul lant de librarii a achizitionat camerele de supraveghere IP de la magazinul online 1CCTV.ro, foarte cunoscut pentru marea varietate de produse. Toti clientii care au nevoie si de suport tehnic solid, service rapid si disponibilitate produse, pot accesa chiar acum magazinul online.