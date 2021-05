Interviu cu Remus Florian, Director General Oriflame Romania

Un adevarat game changer, Remus este un om de actiune, devenind promotorul nu doar al unui sistem de business, dar si al celui mai important program de instruire si dezvoltare a liderilor, care ii invata sa functioneze independent si sa isi gestioneze propria afacere in mod inteligent si eficient, dublandu-le viteza catre succes. Astfel, business-ul Oriflame si-a schimbat dinamica de crestere, concretizandu-se in 5 ani de crestere consecutiva.Preocupat in mod real de oamenii din echipa lui, din convingerea ca acestia sunt factorul determinant in atingerea succesului, spune adesea ca totul incepe si se termina cu oamenii. Este o componenta a culturii organizationale Oriflame pe care si-a insusit-o din prima zi si pe care nu se limiteaza sa o transmita doar celor din echipa lui, ci si tuturor celor pe care ii intalneste. Crede cu tarie in valorile acestei companii care i-au modelat stilul de viata si de leadership si care il ajuta de 10 ani sa construiasca si sa consolideze echipe.Crede in puterea femeilor de a-si implini visurile, in spiritul lor antreprenorial si capacitatea lor unica de a accepta si depasi provocarile, in rolul lor esential in evolutia societatii.In cei 10 ani de cand s-a alaturat companiei, Remus a reusit sa dezvolte o noua generatie de parteneri de brand de succes si o echipa de vanzari puternica.Cu siguranta este un avantaj, in orice industrie. Femeile isi pun toata inima in actiuni, au acel can-do attitude care le ajuta sa duca pana la capat cele mai indraznete proiecte. Sunt lideri puternici, sunt intuitive, empatice, reusesc sa lege echipe solide care le devin familii extinse, iar acest lucru se vede in rezultatele lor. Modelul de afacere in sine favorizeaza femeile. Acestea isi conduc propria afacere, avand posibilitatea de a lucra de oriunde, de a se dezvolta fara a renunta la maternitate sau la alte responsabilitati. Oriflame schimba cu adevarat viata femeilor din Romania si sunt fericit sa vad zilnic cum acestea isi implinesc visurile cu noi. Ma simt norocos sa lucrez in compania unor femei puternice de la care invat in fiecare zi. Dar nu vreau sa omit faptul ca barbatii au si ei un rol important in desfasurarea acestei afaceri, de multe ori acestia lucreaza activ alaturi de partenerele lor de viata, ajungand in pozitii de top in structura de vanzari.In primul rand, cred ca este important sa iti placa ceea ce faci. Cred ca doar asa iti poti face treaba bine. De aceea, ma preocupa in primul rand ca angajatii si partenerii nostri sa fie fericiti. Puterea mea este aceea de a construi echipe si de a motiva. Sunt mandru de oamenii din aceasta companie si mai ales de faptul ca unii si-au schimbat viata in bine, deopotriva angajati si parteneri de brand. In plus, un lider trebuie sa aiba aspiratii pe care sa le transpuna in actiuni si puterea de a insufla celorlalti motivatie pentru a le transforma in realitate. In calitate de lider, este la fel de important sa recunosti meritele celor din echipa ta, pentru ca acestia sa se simta co-autori ai succesului, ceea ce sunt de fapt. Eu cred mai degraba in puterea leadershipului decat in puterea managementului, asa am simtit si am observat cu echipele mele. Principala diferenta dintre lideri si manageri este ca liderii au oameni care ii urmeaza, in timp ce managerii au oameni care lucreaza pentru ei. Conducatorul unui business de succes trebuie sa fie atat un lider puternic, cat si un manager bun, pentru ca echipa lui sa fie prezenta si sa il urmeze in viziunea lui despre succes.Oamenii. Totul incepe si se termina cu oamenii. In business-ul nostru acestia sunt factorul determinant in atingerea succesului. Oriflame este o comunitate de oameni dedicati oamenilor si aceasta se reflecta intr-una dintre valorile noastre de baza: Solidaritatea. Evoluam impreuna, invatam impreuna, depasim obstacole impreuna, iar mecanismul de crestere a afacerii face ca succesul unuia sa reprezinte un motor de crestere pentru cei din jur. Astfel, succesul tau devine o oportunitate pentru cei din echipa ta, si nu un obstacol.Cred intr-o echipa in care membrii nu concureaza unii cu ceilalti, ci, impreuna, ating un scop comun. Oriflame foloseste afacerea pentru a creste oameni, si nu oamenii pentru a creste afacerea.Anul trecut, ca si primul trimestru din acest an, a fost unic pentru toti jucatorii de pe piata, cu dificultati fara precedent, cu situatii cu care ne-am confruntat pentru prima data. Din nou, oamenii au fost cei care au facut diferenta. Ne-am adaptat foarte repede unui nou stil de viata, unui nou "normal", indreptandu-ne atentia catre mediul online, care ne-a permis sa ramanem in contact permanent cu partenerii nostri si cu consumatorii nostri. Acest business este despre oameni si despre comunicarea dintre acestia, iar acum aproape totul se intampla in mediul digital. Si, din fericire, modelul nostru de business este unul extrem de flexibil. Prin resursele si instrumentele online pe care le detinem, traininguri, aplicatii digitale, reusim sa ne adaptam oricarei situatii. Oamenii au reusit sa isi continue afacerea ca si pana acum, intr-o forma noua, intr-adevar, insa esential este faptul ca s-au aliniat rapid, au ramas prezenti, au continuat sa castige bani, sa isi intretina familiile si sa isi faca planuri de viitor.Daca inainte oamenii isi doreau mai presus de toate un job sigur de 8 ore, astazi, antreprenoriatul, prin flexibilitatea pe care o ofera, reprezinta aspiratia tot mai multor tineri. Cu siguranta este o oportunitate, atat prin exemplele de tineri din echipa noastra - oameni foarte tineri care au evoluat remarcabil, reusind sa ajunga in topul liderilor din Europa si sa se realizeze financiar asa cum poate parea neverosimil pentru altii la 20 de ani. Aici, tinerii au posibilitatea sa isi foloseasca energia, creativitatea, imaginatia pentru a-si implini visurile, in plus, se bucura de libertatea de a deveni antreprenori. Cu avantajul ca in Oriflame primesc suportul liderilor cu experienta, instrumente si training gratuit, plus faptul ca startul in aceasta afacere nu necesita nicio investitie.Faptul ca piata este intr-o schimbare extrem de dinamica. Inainte, era suficient sa iti faci treaba bine pentru a avea succes. Astazi trebuie sa te gandesti la cum va arata lumea peste 3, 5, 10 ani si la ce va reprezenta compania ta pe piata. Sunt branduri care nu mai exista pe piata pentru ca nu au putut anticipa schimbarea. Astazi, rezultatele bune nu sunt suficiente. Cercetarea pietei si a tendintelor acesteia este o nevoie continua. Trebuie sa fii cu cativa pasi inainte, sa anticipezi nevoile consumatorilor.Am incredere in tot portofoliul nostru de produse pentru ca stiu cat de mult investim in fiecare dintre conceptele noastre, in inovatie, in tehnologie de ultima ora, dar si in gasirea celor mai bune ingrediente naturale. Credem in frumusetea responsabila. Pentru noi, acest lucru inseamna sa cream produse sigure, cu ingrediente verificate prin teste de siguranta, dar si obtinute prin modalitati care respecta natura. Fiind o companie suedeza, Oriflame vine cu o viziune diferita asupra frumusetii. Pentru noi, frumusetea nu reprezinta doar modul in care arati, ci si modul in care traiesti, simti si actionezi. Este un stil de viata. De aceea, starea de bine este una din preocuparile noastre. Asa a luat nastere brandul Wellness care este unul dintre preferatele mele. Sunt adeptul unui stil de viata sanatos, echilibrat, activ, iar Pachetul Wellness pentru barbati nu imi lipseste din rutina zilnica de multi ani. Ma ajuta sa imi pastrez nivelul optim de energie si atentie pe tot parcursul zilei si ma simt fantastic de cand il iau.Singurul lucru constant este schimbarea. Cu cat acceptam acest lucru mai repede in echipa, cu atat vom avea mai multe sanse catre succes. Nimic nu se poate face pentru prea mult timp. Programele care au avut succes acum un an nu mai dau rezultate astazi. De aceea, pun mare accent pe inovatie si consider ca fiecare dintre membrii echipei mele este capabil sa inoveze.Un alt lucru pe care insist este dezvoltarea abilitatilor interpersonale. Apoi, motivarea oamenilor din echipa este la fel de importanta precum recunoasterea meritelor. Unul dintre rolurile managerilor mei este sa creeze un mediu ce permite asumarea riscurilor si chiar a esecului. In cazul unui esec, nu cautam vinovati, ci doar tragem concluzii impreuna. Pentru a dezvolta ceva nou este nevoie de o atmosfera de incredere in echipa. Un alt element, la fel de important, este curajul si pasiunea. Succesul nu se obtine usor, exista intotdeauna obstacole, provocari, de aceea este esential sa iti placa ceea ce faci.