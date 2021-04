Interviu cu Sarp Alagol, country manager, Otokar Romania, "Otokar isi propune sa dezvolte noi vehicule si tehnologii pentru a indeplini cerintele viitorului"

Infiintata in 1963, Otokar este o companie auto mondiala, ale carei vehicule sunt in functiune in peste 55 de tari, in principal in Europa. Astazi, Otokar este cel mai bine vandut brand de autobuze din Turcia si a fabricat in total peste 35.000 de autobuze. Otokar este prezent pe piata romaneasca din primul trimestru al anului 2018 cu propria filiala "Otokar Europe filiala Bucuresti SRL". Romania este a doua tara in care vehiculele comerciale Otokar sunt reprezentate de propria filiala, dupa Otokar Europe SAS, care se afla la Paris. Am acumulat multa experienta si cunostinte despre piata romaneasca, atat prin executarea operatiunilor de service a celor 400 de autobuze Otokar din municipiul Bucuresti, cat si prin colaborarea cu partenerii implicati in transportul local intelegand astfel din ce in ce mai bine nevoile pietei. De asemenea, urmarim sprijinirea operatorilor de autobuze private si publice, ne imbunatatim si ne adaptam serviciile pentru ei, astfel incat toti acesti pasi ne vor conduce la stabilirea unei pozitii din ce in ce mai puternice pentru compania noastra in Romania.Pe scurt, avem un birou central si un atelier de service subcontractat in Bucuresti, dedicat exploatarii a 400 de autobuze Kent. In ambele sedii, angajatii Otokar Europe filiala Bucuresti S.R.L. isi gestioneaza atributiile si responsabilitatile. In atelierul de service, supraveghem operatiunile de service, iar in sediul nostru din Bucuresti avem functii de vanzare si administrare. De asemenea, avem 11 ateliere de service autorizate distribuite in Romania, pentru servicii de garantie a autobuzelor livrate de Otokar Europe filiala Bucuresti S.R.L.Otokar are o buna reputatie si o experienta indelungata in proiectarea si fabricarea autobuzelor si a altor tipuri de vehicule comerciale. Drepturile de proprietate intelectuala ale tuturor vehiculelor mentionate mai sus sunt detinute de noi, astfel incat acest lucru creeaza un avantaj competitiv semnificativ pentru noi prin posibilitati de imbunatatire continua, flexibilitate, capacitati crescute de cercetare si dezvoltare si experienta acumulata in fabricarea unei game extinse de produse pentru diferite industrii. Exportand produsele noastre in diferite zone geografice, cu climat, topografie si obiceiuri diferite ale clientilor, am beneficiat de posibilitatea de a primi feedback atat de la clienti, cat si de la propria echipa. Toti acesti factori au ca rezultat imbunatatirea si dezvoltarea continua a produselor si operatiunilor noastre.In ultimii 10 ani, Otokar a reinvestit circa 8% din venituri in cercetare si dezvoltare. De ce este importanta inovatia pentru companie?Otokar isi datoreaza cresterea si dezvoltarea in principal detinerii drepturilor de proprietate intelectuala si design. Astfel de capacitati ale Otokar aduc abordarea orientata spre utilizator. Inovatia este un proces continuu si un obiectiv-reper pentru compania noastra ca un actor global in industria auto. Otokar isi propune sa dezvolte noi vehicule si tehnologii pentru a indeplini cerintele viitorului, astfel ca a alocat, in ultimii zece ani, 8% din veniturile sale pentru activitati de cercetare si dezvoltare (R&D). Investitiile in cercetare si dezvoltare au fost de 280 de milioane de euro in toata aceasta perioada.Otokar si-a bazat strategia de dezvoltare pe inovare inca de la infiintare si astfel a ajuns sa aiba numeroase brevete in protofoliu si sa desfasoare activitati de cercetare si dezvoltare la standarde mondiale. Avem un centru de cercetare si dezvoltare ultramodern, echipat cu simulatoare, echipamente de testare si sisteme de calcul pentru a genera si evalua informatii pentru testarea mai rapida a vehiculelor fabricate pe baza unor tehnologii avansate. Capacitatile noastre de cercetare si dezvoltare includ programe CAD pentru dezvoltarea produselor, ateliere si software pentru prototipuri, software de analiza si simulare asistat de computer si aparate si software axate pe teste. Centrul de cercetare si dezvoltare al Otokar gazduieste o camera de testare climatica cu dinamometru, singura de acest fel din Turcia si printre putinele din Europa, precum si cel mai mare simulator hidraulic de drumuri din Turcia. Centrul mai detine de asemenea, cel mai mare si mai performant Centru de Testare a Compatibilitatii Electromagnetice din lume (EMC/EMI), care serveste ca centru independent de acreditare pentru toate activitatile de cercetare si dezvoltare ale industriilor auto din Turcia si din strainatate.La fel ca multe companii, am simtit profund impactul pandemiei asupra activitatii noastre. Insa, inca din primele zile ale pandemiei, am luat toate masurile necesare pentru a proteja sanatatea angajatilor nostri, pentru a asigura continuitatea productiei si a serviciilor, pentru a atenua impactul pandemiei si a preveni transmiterea virusului. Cu noile masuri de siguranta implementate, operatiunile noastre au continuat in mod eficient. Eforturile Otokar impotriva COVID-19 au fost recunoscute prin acordarea Certificatului de Productie Sigura al TSI (organismul national al standardelor din Turcia).