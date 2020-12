Investigatiile in afaceri - solutia unui detectiv particular pentru cresterea afacerii tale

Un detectiv particular poate fi de un real folos atat in cazul amenintarilor interne (cultura organizationala nu este respectata de angajati) cat si in cazul amenintarilor externe (spre exemplu, deciziile concurentei care pot afecta rapid evolutia afacerii).Pentru a asigura o evolutie constanta a afacerii si o crestere a veniturilor, orice companie are nevoie de angajati si parteneri de afaceri integri, loiali, care sa nu sustraga informatii esentiale pentru concurenta si care sa nu creeze prejudicii companiei.Prin urmare, pentru a reduce vulnerabilitatile businessului lor, oamenii de afaceri pot apela la o firma de detectivi particulari.Au existat numeroase incidente in care companiile au suferit pierderi financiare din cauza fraudei si a comportamentului inadecvat al angajatilor. Prin verificarea informatiilor candidatilor pe care o companie vrea sa-i angajeze, detectivii pot afla daca informatiile adaugate in CV sunt reale si daca exista antecedente de frauda sau neloialitate in cazul acestora. Prin acest lucru detectivii pot preveni angajarea unei persoane care poate sustrage informatii din companie pentru a le oferi competitorilor, sau evitarea angajarii unei persoane care are antecedente de frauda.Detectivii particulari vestigo.ro pot audia persoane, pot investiga in teren, pot realiza un filaj si pot fotografia sau inregistra video subiectii. De asemenea, pot verifica informatiile inscrise in CV-ul unui potential angajat.Orice colaborare in afaceri vine cu riscuri pentru partile implicate. Pentru a preveni astfel de riscuri, o intreprindere trebuie sa efectueze cercetarile necesare. Iar pentru a face acest lucru trebuie sa apeleze la detectivi particulari inainte de semnarea unui contract. Prin procese complexe de investigare, un detectiv particular Vestigo Intelligence poate investiga si testa loialitatea angajatilor, a partenerilor de afaceri, a colaboratorilor sau a furnizorilor, documentand caracterul neloial. In acest fel vei evita atat pierderile financiare cat si pierderea reputatiei companiei.Daca suspectezi un angajat de frauda, insa nu poti sa dovedesti acest lucru, poti apela la ajutorul unui detectiv. Frauda poate lua mai multe forme, de la utilizarea abuziva a proprietatii unei companii de catre un angajat, la deturnarea de fonduri, la abateri financiare, incalcarea proprietatii intelectuale, incalcarea datelor si pana la coruptie. Prin urmare, fara ajutorul unui profesionist, poate fi dificil de depistat sau de lamurit care dintre angajati este neloial.Astfel, fie ca angajatii nu sunt integri (au un istoric negativ, sustrag produse ori utilaje sau faciliteaza concurentei obtinerea de informatii valoroase din companie ori fac ei insisi concurenta neloiala), fie ca partenerul de afaceri nu este loial, companiile pot inregistra pierderi mari sau pot intra in faliment. Detectivii Vestigo Intelligence vin in ajutorul companiilor astfel incat aceste situatii neplacute sa fie evitate.Investigatiile in afaceri reprezinta o metoda specializata si acceptata de cercetare a angajatilor, partenerilor, dar si a concurentei. Acest lucru poate fi facut cu usurinta de detectivii Vestigo.ro care au abilitatea si cunostintele necesare anchetatorilor cu o puternica experienta in operatiuni de acest gen.Asadar, daca vreti sa aflati informatii despre un angajat pe care-l suspectezi de neloialitare sau frauda, ori informatii despre o persoana pe care doresti sa o angajezi si vrei sa te asiguri ca nu iti va aduce prejudicii, detectivii particulari de la Vestigo.ro iti stau la dispozitie. Ei pot obtine informatiile de cea mai inalta calitate pentru a controla amenintarile de orice fel, care pot afecta imagina si veniturile companiei.