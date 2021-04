ISOLA - Realitatea Virtuala si Augumentata pot schimba soarta unui vas de croaziera aflat in pericol

Noua ani mai tarziu, proiectul european de cercetare si dezvoltare ISOLA combina tehnologii de ultima generatie cu solutii noi pentru a sprijini ofiterul de securitate al navei si echipajul in controlul situatiei si in indeplinirea sarcinilor lor,- in special in ceea ce priveste planul de securitate al navei. Pentru ca, in perioade de criza, tehnologia chiar poate face diferenta.Pentru ISOLA, SIMAVI va dezvolta o aplicatie de realitate augmentata care sa asiste ofiterul de securitate la bordul navei de croaziera. Compania romana de software va livra si aplicatia mobila care comunica pasagerilor in situatii extreme care sunt planurile de siguranta. Mai mult, bazandu-se pe o vasta experienta de mai mult de un deceniu de proiecte eLearning pentru Comisia Europeana, SIMAVI va dezvolta o aplicatie de realitate virtuala pentru instruirea membrilor echipajului.ISOLA abordeaza securitatea sistematic si complet automatizat, incorporand tehnologii inovatoare care detecteaza, monitorizeaza, centralizeaza datelor, da alarma si emite raportare in timp real in timpul incidentelor ilegale. Pentru orice nava de croaziera, acest lucru va asigura un nivel ridicat de securitate in randul tuturor pasagerilor si extinderea planului de securitate.SIMAVI participa la toate etapele dezvoltarii solutiei tehnice ISOLA, cu accentul principal pe algoritmii de avertizare timpurie si de evaluare a crizelor navale pentru ca deciziile sa poata fi luate foarte rapid. Algoritmii sunt imbogatiti cu functionalitati avansate pentru vizualizare si gestionarea crizelor.In primul rand, interfetele bazate pe Realitatea Augmentata (AR) vor oferi o imagine a situatiei mult imbunatatita cu ajutorul afisajelor heads-up si a AR bazate pe gesturi. Afisajele vor permite membrilor echipajului care se deplaseaza pe nava sa vada cele mai importante informatii din zona de comanda si control fara sa fie nevoiti sa revina la birou pentru a accesa ecranul.Sistemul va avertiza cu privire la potentiale situatii de criza iminente si va evalua probabilitatea aparitiei unor astfel de actiuni. De asemenea, va oferi rezolutii posibile si va identifica evenimente suplimentare care pot aparea ca efect la incidentul initial.Aplicatiile pentru telefoane mobile dezvoltate de SIMAVI vor mentine pasagerii la curent cu ceea ce se intampla pe nava, conectand datele de pe telefoanele mobile cu masuratori ale senzorilor. Aplicatiile vor primi informatii despre situatiile de risc, pentru a informa pasagerii asupra planurilor de siguranta.Managementul situatiilor de risc este modelat pentru a raspunde in orice situatieGestionarea riscurilor de securitate este procesul prin care o autoritate trebuie sa faca fata unui eveniment major, care ameninta sa dauneze organizatiei in sine, partilor interesate sau publicului larg.ISOLA ofera un model in trei pasi, impartind crizele in macro-etape - precriza, criza si postcriza. Acest algoritm va fi aplicat in toate cazurile si va acoperi vulnerabilitatea sistemelor navei in fata atacurilor asupra infrastructurii, atacurilor chimice, actelor de violenta, furturilor etc. De asemenea, va oferi echipei de securitate de la bord capacitatea de a raspunde mai bine amenintarilor de securitate.Principalele obiective ale ISOLA sunt: crearea de metode pentru ca navele de croaziera sa integreze cu usurinta noi solutii privind siguranta pasagerilor si a echipajului in sistemele navale existente; sa propuna senzori si tehnologii vizuale inovatoare pentru a sprijini siguranta securitatii; sa creeze un sistem complex de colaborare pentru monitorizarea si detectarea incidentelor si evenimentelor de securitate; sa creeze metode de avertizare timpurie pentru echipajul de securitate al navei pentru a preveni problemele de securitate; sa colecteze dovezi legate de anumite incidente, prin exploatarea Realitatii Augmentate; sa permita colaborarea rapida intre diferitele autoritati intr-o criza navala; sa modeleze, clasifice si raporteze un eveniment de securitate.Proiectul ISOLA a inceput in septembrie 2020 si se estimeaza ca se va incheia in septembrie 2023.Tehnologiile utilizate in acest proiect sunt: Android Studio, Unity, RabitMQ, SQL lite, Oculus SDK.ConsortiulCoordonator: AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS, FrantaParteneri: Software Imagination & Vision (SIMAVI), Romania; Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, Romania, ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CERTH), Grecia; Acceligence, Cipru; ANONIMI NAFTILIAKI ETERIA KRITIS (ANEK), Grecia; Aversa, Bulgaria; INSTITUT PO OTBRANA (BDI), Bulgaria; Celestyal Ship Management LTD, Cipru; Sheffield Hallam University (Centric), Marea Britanie; Cyberlens (CLS), Olanda; Columbia Shipmanagement (CSM), Cipru; Ministry of Defence (CY MOD), Cipru; DROMON Bureau of Shipping LTD, Cipru; Ecole Navale, Franta; IBM Israel - Science and Technology, Israel; IDEMIA IDENTITY & SECURITY France, IDEMIA IDENTITY & SECURITY Germany; OCEANSCAN - Marine Systems & Technology LDA (MST), Portugalia; NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS (NTUA), Grecia; Prisma Electronics, Greece; Prometech, Olanda; T4I ENGINEERING (T4i), Grecia; ZEUS MARITIME SERVICES (ZEUS MS LTD), Marea Britanie; Administration of the State Border Guard Service of Ukraine (ASBGS), Ucraina.Acest proiect a primit finantare din programul Uniunii Europene de cercetare si inovare Orizont 2020, in baza acordului de subventionare nr. 883302.Pentru mai multe informatii: