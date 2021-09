Iuliana Pănescu - Premier Energy este gata să valorifice potențialul producției de energie din surse regenerabile în România

În cadrul evenimentului ”Forumul Pieței de Capital 2021 by Financial Intelligence” Iuliana Pănescu, Head of Treasury al Premier Energy, a vorbit despre planurile de viitor ale companiei:

”Premier Energy ca una din companiile de top din sector privat al energiei și utilităților din Europa Centrală și de Est, este gata să valorifice potențialul producției de energie din surse regenerabile și în România.

Ne dorim să continuăm dezvoltarea sustenabilă a business-ului nostru atât pe orizontală cât și pe verticală prin integrarea operațiunilor noastre și respectiv adăugarea unui linii de producție de energie din surse regenerabile.

Sunt cateva proiecte din sfera de regenerabile care ne-au atras atenția ca fiind potențiale în a ne extinde platforma de energie de tip “one-stop” în zona verde”.

Premier Energy este unul din grupurile de infrastructură energetică (distribuție și furnizare electricitate și gaze naturale) cu cel mai rapid ritm de creștere din Europa de Sud-Est, concentrându-se pe Pactul Verde European.

Premier Energy este al treilea cel mai mare distribuitor de gaze naturale și în top 5 furnizori de gaze naturale din România. Compania este și market leader pe distribuție și electricitate în Republica Moldova, fiind controlat prin vehiculul de achiziții al Emma Capital.

