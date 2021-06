JYSK ajunge la 100 de magazine in Romania. Obiectivul retailerului este de a-si dubla numarul de magazine

100 de magazine

14 ani de activitate in Romania

960 de angajati

612,5 milioane lei cifra de afaceri in anul financiar 2019-2020

81,9 milioane lei EBIT in anul financiar 2019-2020

1400 mp este suprafata aproximativa a unui magazin JYSK

55 de zile lucratoare dureaza deschiderea unui magazin JYSK, de cand este preluat de la proprietar, pana cand este deschis pentru clienti.

Cum expansiunea este parte din ADN-ul JYSK inca din momentul in care a fost creata compania, in anul 1979, inaugurarea magazinul cu numarul 100 este sarbatorita nu doar in Constanta, pe plan local, ci si in celelalte magazine JYSK din tara.Magazinul JYSK cu numarul 100 a primit primii clienti joi, pe 3 iunie, in cadrul unui eveniment la care a participat si Ambasadorul Regatului Danemarcei in Romania, E.S. Dl. Soren Jensen."Sunt mandru sa ma aflu astazi aici. JYSK este un exemplu al visului american trait in Danemarca. Sau poate doar una dintre faimoasele noastre povesti devenite realitate. Tin minte momentul in care fondatorul JYSK, Lars Larsen, a pus bazele companiei si le-a oferit danezilor o oferta excelenta pentru lenjerii de pat si alte produse pentru dormitor. Abordarea lui era noua si proaspata. In urmatorii 40 de ani, conceptul s-a raspandit in Europa si nu numai. Intotdeauna insa, la baza activitatii JYSK a fost conceptul initial: acela de a oferi clientilor produse de calitate, la un pret accesibil. Faptul ca acum sarbatorim deschiderea magazinului cu numarul 100 in Romania este o dovada a faptului ca aceste eforturi au avut succes. Felicitari lui Alex si intregii echipe JYSK pentru aceasta realizare remarcabila", a spus Ambasadorul Soren Jensen dupa ce a vizitat magazinul si a cunoscut echipa care s-a ocupat de deschidere.Evenimentul de joi a dat startul unei saptamani de oferte speciale de deschidere.Magazinul JYSK Constanta Far, aflat pe Soseaua Mangaliei nr. 74, este si cel de-al treilea pe care compania il deschide in Constanta. Aici, JYSK a ajuns pentru prima data in urma cu mai bine de 10 ani, iar de atunci a devenit bine cunoscuta printre constanteni. Primul magazin inaugurat in oras acum mai bine de un deceniu se afla in Top 10 al celor mai performante magazine JYSK din tara.JYSK a deschis primul magazin din Romania in anul 2007, la Oradea, in sistem franciza. Procesul accelerat de expansiune a inceput insa in 2014, dupa ce franciza a fost preluata de JYSK Nordic. Initial, obiectivul companiei scandinave a fost de a atinge 100 de magazine in tara, dar acum stacheta a fost ridicata."Expansiunea este o calatorie extraordinara. Lucrurile stau cu totul diferit atunci cand ai doar cateva magazine, in comparatie cu o retea de 100 de unitati. In 2014 aveam aproximativ 100 de colegi, acum avem aproape 1000. De-a lungul timpului, pe langa locurile de munca nou create in magazine, am creat si departamente de suport noi, care sa sustina expansiunea si sa ne ajute sa oferim clientilor produse de calitate la un pret bun. De exemplu, cel mai nou departament care si-a inceput activitatea anul aceste este cel de Business to Business, al carui scop este sa faciliteze achizitia produselor noastre de catre clientii persoane juridice", spune Alex Bratu, Country Manager JYSK Romania si Bulgaria.Anual, JYSK deschide cel putin 15 magazine noi, lucru pe care a reusit sa il realizeze si 2020, in perioada pandemiei. Fiecare magazin nou presupune si angajarea de personal pentru acel magazin, astfel incat aproximativ 150 de posturi noi sunt adaugate in fiecare an in organigrama companiei."Ne dorim ca fiecare client sa aiba un magazin fizic JYSK aproape de el, sa fim accesibili nu doar din punct de vedere al preturilor, ci si al distantei fizice. In ultimul an s-a vorbit foarte mult despre schimbarea comportamentului de cumparaturi si despre inclinarea balantei catre cumparaturile online. In cazul nostru, magazinele fizice continua sa aiba cea mai mare pondere a vanzarilor, deoarece clientii isi doresc sa vada produsele pe care le aleg pentru casele lor si sa le testeze. Credem ca succesul vine atunci cand reusim sa le oferim clientilor toate modalitatile de cumparare posibile, astfel incat ei sa aleaga ce este mai potrivit pentru ei, indiferent de punctul in care se afla in procesul de cumparaturi", spune Alex Bratu, Country Manager JYSK Romania si Bulgaria.Compania cauta in permanenta spatii de retail de aproximativ 1300-1400 mp, potrivite conceptului de magazin actual.Hristu Geoge, Development Manager JYSK Romania, s-a ocupat in ultimii 7 ani de identificarea spatiilor potrivite si de deschiderea a 85 de magazine."Nu imi vine sa cred ca am reusit sa atingem aceasta borna intr-un timp atat de scurt, avand in vedere climatul actual. Din exterior poate parea simplu, insa in spate este o munca uriasa. Povestea nu se termina aici, planul nostru este de a atinge 200 de magazine. Suntem doar la jumatatea povestii, urmeaza actul 2", a declarat Hristu Geoge.