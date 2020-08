Knorr a anuntat ca va redenumi popularul sos "Zigeuner" (tiganesc) din cauza acuzatiilor de rasism. Produsul va fi vandut de acum drept "paprika in stil unguresc"

Este doar ultimul dintr-o serie de branduri care ia o astfel de masura in urma unui val de proteste impotriva rasismului, relateaza Reuters.Moartea afro-americanului George Floyd in custodia politiei din Minneapolis a provocat ingrijorari in toata lumea legate de rasism, determinand brandurile sa renunte la nume considerate ca umilitoare, cum ar fi inghetata Eskimo Pie si mixul pentru clatite Aunt Jemima.Unilever a anuntat in iunie 2020 ca va renunta la cuvant "fair" din produsele de albire a pielii Fair & Lovely.Romani Rose, liderul Consiliului German al Sinti si al Romilor, a salutat decizia, despre care a scris publicatia Bild am Sonntag, dar a spus ca este mai ingrijorat de cresterea rasismului, cum ar fi scandarile de tipul "tigan" sau "evreu" pe stadioane."Este bine ca Knorr reactioneaza la plangerile multor oameni. Dar snitel tiganesc si "sos tiganesc" nu sunt lucrurile cele mai importante", a spus el.Unilever nu a fost disponibil imediat pentru comentarii.Nazistii i-au supus pe sinti, numele folosit de etnicii romi din Germania timp de secole, la sterilizare fortata, in conformitate cu legea "puritatii rasiale", iar romii au fost deportati in lagare ale mortii, unde au portat uniforme inscriptionate cu litera Z, de la "Zigeuner" (tigan).