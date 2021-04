O noua lovitura data de Elon Musk. SpaceX a castigat o licitatie de aproape trei miliarde de dolari organizata de NASA

"Este inca un pas, intr-un grup incitant de pasi, care ne va duce la un sistem durabil de aselenizare umana pe Luna", a declarat Kathy Lueders, liderul programului de zbor spatial uman al NASA, in anuntul agentiei.Contractul SpaceX are o valoare de 2,89 miliarde de dolari. Washington Post a raportat pentru prima data despre victoria SpaceX.NASA a acordat anul trecut celor trei echipe contracte de 967 milioane de dolari si contracte pe 10 luni, pentru a incepe lucrul la conceptele de aselenizare, in cadrul programului sau Human Landing Systems sau HLS.SpaceX a primit cea mai mica suma dintre cele trei companii, 135 de milioane de dolari.Dynetics a primit 253 milioane dolari, iar Blue Origin a castigat 579 milioane dolari.NASA era de asteptat sa aleaga doua dintre cele trei echipe, iar decizia de a selecta doar SpaceX a venit ca o surpriza.Pentru programul HLS, compania lui Musk a oferit o varianta a rachetei sale Starship, prototipuri pe care SpaceX le-a testat la instalatia sa de dezvoltare din Boca Chica, Texas.Compania a efectuat mai multe zboruri de testare de succes ale Starship, dar incercarile de aterizare dupa ultimele patru zboruri la mare altitudine s-au incheiat cu o varietate de explozii.NASA a spus ca astronautii sai vor folosi Starship pentru a se transfera de pe nava spatiala Orion a agentiei, atunci cand capsula ajunge pe orbita lunara.HLS face parte din misiunea Artemis a NASA, de a aduce astronauti pe Luna pana in 2024. Misiunea a fost anuntata de administratia presedintelui Donald Trump Secretarul de presa al presedintelui Joe Biden a indicat ca actuala administratie se asteapta sa continue cu Artemis.Compania spatiala a lui Bezos si-a dezvaluit planurile de a construi un lander lunar cu echipaj in 2019, anuntand ca va colabora cu gigantii din industrie Lockheed Martin, Northrop Grumman si Draper in acest efort.Dynetics, detinuta de Leidos, a facut echipa cu Sierra Nevada Corporation pentru conceptul sau.