Masuri anticriza: modul in care IMM-urile sunt mentinute pe linia de plutire in Finlanda

intreprinderilor mijlocii, cu un numar de angajati intre 6 si 250 de persoane sau mai mult, dar cu o cifra de afaceri de cel mult 300 de milioane de euro pe an;

companiilor mici care au un numar de 1-5 angajati, cu exceptia societatilor cu raspundere limitata;

antreprenorilor care au primit cate 2.000 de euro de la municipalitati.

Reprezentantii IMM-urilor pot solicita, de asemenea, un imprumut in conditii favorabile, chiar si fara garantii, pe o perioada de pana la 6 ani.

Finantarea IMM-urilor finlandeze este realizata de catre banci. Dar garantiile de plata sunt oferite de institutii de credit precum Finnvera si altele aflate in subordinea Ministerului Economiei din Finlanda. Potrivit expertilor portalului financiar si analitic Laina Finance , pentru a furniza resurse pentru tranzactii cu risc crescut, garantiile de stat au fost majorate de la 50% la 80%.Ultimul program de ajutor de stat a expirat la data de 26 februarie 2021, odata cu incheierea oficiala a celui de-al doilea lockdown. Un alt proiect de lege care propune acordarea de subventii a fost depus in parlament pe data de 17 martie si se afla in curs de examinare.Aceasta initiativa va viza sprijinirea acelor organizatii care au pierdut mai mult de 30% din profit in timpul celui de-al treilea lockdown.Subventiile acordate sunt unice si nerambursabile. Acestea sunt destinate:Autoritatile din multe state se implica in problema sprijinirii IMM-urilor.Prin aprobarea unor ordonante de urgenta, prin care au fost aduse modificari Programului IMM Invest sau Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii IMM Invest Romania au fost aduse modificari care sa asigure facilitarea aprobarii schemei de ajutor de stat.Printre cele mai importante facilitati acordate, in ceea ce priveste creditele sau liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru sau a investitiilor se numara plata integrala din bugetul Ministerului Finantelor Publice a granturilor reprezentand dobanzile aferente, a comisionului de administrare si a comisionului de risc, asigurandu-se, in acest fel, resursele financiare necesare IMM-urilor pentru traversarea perioadelor de lockdown, mentinerea locurilor de munca existente si asigurarea continuitatii activitatii.In Belarus, Consiliul de Ministri a adoptat o serie de legi, potrivit carora asistenta financiara pentru aceasta categorie este limitata la valoarea incasarilor de anul trecut. Prin urmare, sprijinul de stat este destinat antreprenorilor, ale caror venituri nu depasesc 416 mii de ruble in anul 2020, precum si microintreprinderilor cu o cifra de afaceri de pana la 3,047 milioane de ruble.In Polonia, de la inceputul pandemiei, a fost lansat programul social Shield 2.0, gratie caruia intreprinderile mici si mijlocii au primit subventii, iar platile pentru acestea au fost in cele din urma anulate de stat. Initial, valoarea fondurilor alocate de la bugetul de stat a fost de 8,4 miliarde de euro, dar la inceputul anului 2021 a fost suplimentat cu inca 1 miliard de euro.Aceasta practica se aplica cu succes si pe teritoriul altor state. De exemplu, in Marea Britanie, a fost alocat un sprijin financiar de 330 miliarde lire sterline, iar in Germania a fost lansat un program anticriza in valoare de 156 miliarde euro.Redresarea economica se va realiza in perioade diferite de timp, in fiecare tara. Potrivit expertilor laina-finance.fi , mecanismele de sprijin economico-financiare vor functiona mai rapid intr-o intreprindere mica si structurata. Situatia va fi mai dificila in cazul intreprinderilor mari.