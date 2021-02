Metode eficiente de reducere a costurilor cand ai o afacere la inceput de drum

Acest aspect este foarte important daca vrei sa reduci din costuri, mai ales cand ai o firma la inceput de drum. In primul rand, ia in considerare domeniul de activitate al afacerii tale si vezi de cat spatiu vei avea nevoie. Apoi, alege zona in care vrei sa iti stabilesti sediul. Cum compania ta se afla in stadiul incipient, nu are sens sa achizitionezi unul, ci doar sa il inchiriezi. In functie de nevoile tale, cauta chiria cea mai mica. Poate nu ai nevoie de un imobil, ci doar de un etaj sau de un apartament, pentru a iti presta serviciile. De aceea, incearca sa gasesti solutia optima. Daca deja platesti o chirie exorbitanta, ideal ar fi sa iti relochezi sediul, pentru a reduce costurile. Banii pe care ii vei obtine ii poti investi in afacerea ta.De asemenea, o alta metoda eficienta de reducere a costurilor in cadrul unei companii este lucratul de acasa. Aceasta decizie aduce o serie de beneficii pentru ambele parti, atat pentru angajator, cat si pentru angajati. Mai precis, odata implementata telemunca , consumul de energie va fi redus, la fel si costurile pentru serviciile de curatenie, pentru ca toti angajatii vor lucra din confortul propriului camin. In plus, odata ce salariatii vor lucra de acasa, acestia vor castiga timp si vor face economii, pentru ca nu se vor mai deplasa zilnic spre locul de munca. De asemenea, productivitatea va spori, pentru ca isi vor desfasura activitatea intr-un mediu relaxant, care o sa le asigure confortul de care au nevoie.Este foarte important sa iti respecti planul de afaceri si sa nu faci cheltuieli care nu au o justificare practica. Nu ai nevoie de fotolii si canapele luxoase la un pret foarte mare, ci poti achizitiona unele second-hand. De asemenea, acelasi principiu se aplica si in cazul dulapurilor si al altor piese de mobilier. La fel de bine, nu ai nevoie de un espressor daca afacerea ta nu isi are domeniul de activitate in HoReCa. Ramai pragmatic si achizitioneaza lucruri care iti vor aduce beneficii materiale, cu ajutorul carora firma ta sa prospere.Cand pui pe picioare un business, acest lucru trebuie sa primeze. Apeleaza la serviciile unui contabil si asigura-te ca te incadrezi in buget luna de luna. Daca mereu vei depasi bugetul alocat, vei fi nevoit sa faci imprumuturi, vor aparea datoriile, iar odata cu acestea si alte probleme colaterale. Daca te vei intinde mai mult decat te tine plapuma, pot aparea scenarii extrem de neplacute, precum taieri salariale, concedierea angajatilor sau chiar falimentul. In plus, daca vei lua deciziile potrivite, e posibil ca lunar sa pui deoparte o anumita suma de bani, pe care sa o investesti in afacerea ta.Cand esti la inceput de drum in mediul de afaceri, orice ban pus deoparte conteaza, pentru ca nu ai la dispozitie un buget considerabil. De aceea, trebuie sa iei deciziile potrivite pentru a reduce costurile. Drept urmare, alege un sediu potrivit, in functie de nevoile tale, unde chiria nu este una exorbitanta. De asemenea, telemunca este aspect important de care sa tii cont, pentru ca iti va aduce numeroase beneficii, atat tie, cat si angajatilor tai. Incadreaza-te in buget si cumpara doar strictul necesar.