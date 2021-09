Mihai Nica, antreprenor: Când demarezi un business, este esential să-ți pui câteva întrebări și să ai o viziune de ansamblu asupra mediului antreprenorial

- Mihai Nica, antreprenor. Mihai Nica , cofondator al unui business online de success încă din 2010, când e-commerce-ul era foarte puțin dezvoltat la noi în țară, spune că înainte de a porni pe drumul antreprenoriatului este necesar să îți pui câteva întrebări- Ce aduci nou pe piață, cui te adresezi, cu cine concurezi, de unde vor achiziționa clienții produsele tale,dar mai ales, care este scopul general al afacerii, cu ce misiune pornești la drum.Mihai Nica este cofondator Tehmag, înființat în decembrie 2010, fiind unul dintre primele proiecte online care au abordat nișa echipamentelor și utilajelor de construcții. Investiția inițială a fost de câteva mii euro, iar primul an a adus un rulaj de peste o sută mii euro.Astăzi, Din grupul Tehmag fac parte Tehmag.ro , Depozituldegeneratoare.ro- lansat în 2012, axat pe comerțul de generatoare de curent, Stivuire.ro- lansat în 2014, axat pe echipamente de manipulare, Bielda.ro- 2019, orientat către utilaje pentru prelucrarea metalelor.Anul trecut, Mihai Nica a investit și într-un alt segment de piață, cu adresare directă către consumator, comercializând gadgeturi de beauty, tot sub un brand propriu, respectiv Sempasi, disponibile pe Sempasi.ro si, din 2021, în magazinele Douglas, Mariounnaud, Notino s.a.Cu o experiență în business de 16 ani, Mihai Nica își îndreaptă atenția spre tinerii care vor să intre în antreprenoriat, prin inițierea unui program de mentorat.Programul va fi lansat în octombrie, iar cele 8 webinarii săptămânale vor aborda teme de interes pentru tinerii care doresc să pornească pe calea antreprenoriatului, sfaturi, insight-uri, tips&tricks și pașii necesari pentru a demara un business de actualitate si solid.Cursanții vor primi, pe lângă ideile și pașii de ghidare și contacte recomandate pentru majoritatea colaboratorilor de care vor avea nevoie. Totodată, vor acces la grupul de facebook împreună cu toți colegii de curs, ocazie excelentă de networking și conectare cu oameni cu preocupări similare.- Mihai Nica, antreprenor.Programul oferă o perspectivă de ansamblu asupra mediului antreprenorial și a oportunităților și totodată a provocărilor cu care tinerii antreprenori se pot confrunta, cuprinzând noțiuni de contabilitate, cadrul legislativ, negocierea cu furnizorii, poziționarea pe piață, atragerea și motivarea angajaților etc. Mai mult, cursanții vor putea descoperi ce provocări au alți antreprenori la început de drum, ce probleme întâmpină și se pot inspira din poveștile de succes ale antreprenorilor invitați în ultima sesiune de curs.