Pe de alta parte, trebuie avut in vedere faptul ca articolele de papetarie si de birou, pe langa faptul ca sunt un cadou clasic, sunt folosite zilnic si practic pe tot parcursul zilei de lucru. Din acest motiv, faptul ca logo-ul companiei sau produsului este inclus in acest tip de articole promotionale, va garanta o memorie mai mare a marcii datorita vizibilitatii sale largi. Marca sau logo-ul vor fi vizibile si in cadrul intalnirilor din afara companiei, asa ca va creste memoria marcii la alti clienti potentiali. Sansele ca marca sa fie vazuta de mai multi oameni sunt in continua crestere si, prin urmare, si sansele de crestere a numarului de potentiali clienti sunt in crestere!Printre mii de optiuni de articole promotionale oferite de furnizori din ce in ce mai creativi, unele raman un pariu sigur. Unele dintre cele mai populare articole promotionale, sunt pixurile personalizate si agendele personalizate . Foarte cautate la targuri sau conferinte, articolele de papetarie sunt folosite zilnic, atat de profesionisti, cat si de persoane fizice.Pixul personalizat sau stiloul sunt articole promotionale standard pentru comunicarea corporativa. In aceasta gama de articole gasim cele mai mici preturi, cu toate acestea, unele se pot ridica la cateva zeci de euro, inclusiv stilouri de la marci consacrate.Pe plastic, lemn sau silicon, flexibil sau rigid, optiunile de personalizare sunt nesfarsite.Majoritatea articolelor de papetarie pot fi personalizate in culorile companiei. Produsele de papetarie personalizate sunt stampilate cu marca sau sigla folosind tampografia. Este o metoda de imprimare care depune o pelicula de cerneala foarte subtire pe o suprafata, indiferent ca este sau nu neteda. Rapida si precisa, aceasta tehnica poate marca practic orice obiect, indiferent de forma sa. Prin urmare, optati pentru serviciile unei companii specializate in produse promotionale.Desi produsele de papetarie, asa cum am spus, sunt un clasic, ele continua sa evolueze pentru a se adapta diferitelor gusturi ale consumatorilor. Gasim o mare varietate de culori, articole de papetarie durabile, modele practice si inovatoare, obiecte care combina diverse functionalitati. Oferta este foarte larga si variata.