Mirus Group si Nexia CRG: Rolul auditului intern in asigurarea performantei

riscurile organizatiei;

mediul de control;

eficacitatea operationala;

conformitatea cu legile si reglementarile aplicabile.

furnizeaza cai de supraveghere si eficientizare a controlului la nivel intern;

livreaza rapoarte autonome catre managementul companiei;

se focuseaza pe situatiile critice si pe detaliile fundamentale pentru o organizatie, tinand cont si de directivele managementului;

obtin constatari importante despre riscuri financiare, strategice, legale, s.a.;

diminueaza potentialele riscuri, eficientizeaza procesele si indeplinirea conditiilor impuse de lege;

propun masuri pentru asigurarea performantei;

contribuie la dezvoltarea unei structuri care presupune recunoasterea si eliminarea riscurilor la timp.

constata si a monitoriza riscurile ce implica orice actiune;

anticipa aceste riscuri in raport cu atingerea obiectivelor firmei.

Automatizarea - creste eficienta activitatilor de audit si, totodata, favorizeaza oportunitatile de includere a unor actiuni de expertiza automatizata in procesele firmei;

Analiza datelor - permite o mai buna planificare privind potentialul de risc si un control mult mai eficient asupra riscurilor identificate;

Raportarea clara a rezultatelor - actualizarile efectuate in timp real privind demersurile realizate in procesul de audit faciliteaza atat compania, cat si comisia de audit in schimbul de informatii.

Securitatea cibernetica;

Protejarea datelor;

Imbunatatirea sistemelor implementate de companii.

Garantarea calificarii si a competentelor necesare auditorilor pentru acest proces;

Initierea unor sesiuni de formare continua in vederea dezvoltarii cunostintelor si abilitatilor auditorilor.

contextul dinamic al afacerilor;

cadrul legislativ;

riscurile cibernetice.

programe eficiente de formare, vizand imbunatatirea competentelor tehnice;

proceduri tehnice clare, privind reglementarile si practicile din aceasta arie;

sesiuni de dezvoltare, avand ca scop imbunatatirea comunicarii, a gandirii critice si a eficientei in procesul de lucru.

Totusi, intelegerea rolului auditului intern, identificarea asteptarilor si cunoasterea provocarilor implicate vor ajuta companiile sa faca din aceasta activitate o necesitate pentru asigurarea performantei durabile.Legatura dintre audit si performanta se concretizeaza in faptul ca toate operatiunile si structurile din cadrul unei companii trebuie sa fie gestionate eficient si eficace. Totodata, sunt necesare identificarea si managementul ariilor care prezinta riscuri. In esenta, activitatea de audit intern are in vedere aceste aspecte, conducand astfel la luarea unor decizii informate.Auditul intern este un departament sau o organizatie de persoane din cadrul unei companii care are sarcina de a oferi recenzii independente si impartiale ale sistemelor, organizatiilor de afaceri si proceselor. Rolul auditului intern este de a oferi liderilor superiori si organelor de conducere ale unei organizatii o sursa obiectiva de informatii cu privire la:Activitatea de audit intern este reglementata de prevederile Legii nr. 162/2017.Scopul auditurilor interne este de a identifica punctele slabe din cadrul proceselor organizatiei si de a controla mediul intern, astfel incat problemele sa poata fi remediate cat mai repede posibil pentru a preveni vatamarea organizatiei sau a partilor interesate ale acesteia.Prin urmare, planul de audit intern este intocmit pe baza riscului sau, altfel spus, sa fie conceput pentru a examina acele domenii care prezinta cel mai mare risc pentru companie. El ar trebui sa includa, de asemenea, detalii despre nevoile strategice ale organizatiei.Auditurile interne periodice sunt importante pentru companiile dintr-o gama larga de industrii, inclusiv institutiile financiare si furnizorii de servicii medicale. Acestea reprezinta experiente pozitive, intrucat vizeaza evaluarea performantei si identificarea modalitatilor de imbunatatire a afacerii.In cadrul unui webinar Zoom, Mirus Group si Nexia CRG au surprins faptul ca auditul intern aduce avantaje impresionante astfel incat companiile sa-si poata asigura performanta. Astfel, auditurile interne au urmatoarele beneficii:Auditul intern nu ar trebui considerat un proces intimidant pentru angajati, deoarece nu are menirea de a da vina pe cineva pentru elementele care prezinta deficiente. Cand personalul este informat cu privire la auditurile interne si sfera lor de aplicare, procesul ofera o perspectiva excelenta care contribuie la consolidarea companiei.De aceea, prin intermediul webinarului Zoom, Nexia CRG (Mirus Group) si-a propus sa vorbeasca despre cat de important este auditul intern si despre functionalitatea sa ca o nevoie si nu ca o obligatie.Companiile care apeleaza periodic la un tert auditor, cum ar fi Nexia CRG (parte a grupului Mirus Group), s-au dovedit:a avea performante mai bune;a gestiona eficient riscurile;a fi in conformitate cu reglementarile;a avea un control mai clar asupra managementului si proceselor din cadrul companiei.Provocarile auditului internProvocarile existente in structura economiei globale genereaza un interes major legat de performantele inregistrate de firme. Indeplinirea obiectivelor propuse in contextul performantei financiare reprezinta una dintre provocarile auditului intern, al carui scop se concretizeaza in sustinerea firmei in procesul de dezvoltare privind managementul riscurilor.In aceasta situatie, auditul intern devine un proces important privind controlul corporativ. Orice activitate ce implica riscuri este una dintre preocuparile auditului intern. Mai exact, tinand cont de specificul companiei si al domeniului de activitate, auditorii interni au responsabilitatea de a:Numeroase studii au demonstrat nevoia concentrarii atentiei asupra riscurilor produse de progresul tehnologic, acest lucru influentand bunul mers al activitatii. Supunerea la riscurile IT poate avea efecte directe asupra securitatii sistemelor de date.De asemenea, aceste riscuri pot determina pierderi financiare ca rezultat al suspendarii activitatilor firmei. Amenintarile cibernetice devin foarte greu de depistat si este important de stiut ca orice companie conectata la retea este supusa acestor situatii critice.Este important ca firma sa invete sa convietuiasca cu aceste amenintari, dar totodata sa le previna printr-un sistem de securitatea cibernetica.Pe langa progresul tehnologic, intelegerea culturii organizationale reale este o alta preocupare a auditorilor interni. Cultura organizationala are un rol crucial privind notorietatea si performanta unei companii. Ea reprezinta un sistem de valori si reguli ce apar in urma dezvoltarii unui cadru organizational si stimuleaza progresul continuu al calitatii.De asemenea, o atentie sporita este acordata si programelor de dezvoltare a angajatilor talentati. Companiile intampina dificultati privind recrutarea si retentia angajatilor la toate nivelurile firmei.Prin intermediul digitalizarii, auditorii vor putea accesa in timp real procesele de prelucrare a datelor, favorizand o mai buna vizibilitate a demersurilor intreprinse.Digitalizarea va contribui la o evaluare mai amanuntita a riscurilor, fapt ce va stimula rezolvarea problemelor aparute. Totodata, avand acces la tehnologie, se va gestiona live activitatea, lucru ce va ajuta la raspunderea prompta a auditorilor.Esentiala in acest caz este infrastructura digitala, aceasta fiind legatura dintre auditori si firma audiata. Auditul are in vedere 3 elemente esentiale privind mijloacele digitale:Datorita inovatiilor realizate in aria digitalizarii, auditul intern se concentreaza asupra unor noi aspecte, precum:Aceste aspecte vor avea o contributie privind eficienta proceselor operationale, permitand o rapiditate si un control riguros asupra activitatilor companiei.In vederea realizarii procesului de audit intern, firmele trebuie sa aiba in vedere:Este important ca auditorii sa fie prompti in solutionarea problemelor, acest lucru fiind impus de:Dezvoltarea competentelor pe care le au auditorii este necesara si, din acest motiv, sunt importante investitii in:Este necesar ca auditorii sa detina competente profesionale vaste si experienta in aceasta arie pentru ca expertiza interna sa fie realizata in cele mai bune conditii, conform Mirus Group.