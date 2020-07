Mohammad Murad ii cere premierului Orban mai putine amenzi si mai multe controale preventive. "Oamenii de afaceri traiesc cele mai grele momente din viata lor

Presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc, Mohammad Murad, i-a cerut premierului Ludovic Orban sa fie facute mai multe controale preventive, dar sa fie date mai putine amenzi. El a precizat ca oamenii de afaceri au doua variante: sa faca mici greseli ca sa poata supravietui sau sa inchida afacerile.Premierul Ludovic Orban si presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad, au participat, joi seara, la inaugurarea Hotelului Amfiteatru din Olimp.Mohammad Murad a afirmat ca s-a intalnit in repetate randuri cu premierul pentru a gasi o solutie la problemele ridicate de pandemia de coronavirus."Este un moment greu, e nevoie sa fim uniti si sa dam dovada ca mediul de afaceri, sectorul economic si politicul gasim cele mai bune solutii pentru cei care stau acasa si nu au venituri", a spus presedintele FPTR.Mohammad Murad i-a cerut premierului sa fie mai multe controale preventive si mai putine amenzi."Noi, ca oameni de afaceri, avem de ales una din cele doua variante: prima, sa facem mici greseli ca sa putem supravietui si a doua, sa inchidem afacerile. Va rog, domnule prim-ministru, mai multe controale preventive si mai putine amenzi, pentru ca chiar putem spune ca oamenii de afaceri traiesc cele mai grele moment din viata lor", a mai declarat Murad.Premierul Ludovic Orban a fost intrebat daca ar veni sa petreaca un sejur pe litoralul romanesc, spunand: "Cu siguranta. E mai greu sa promit ca la mine e mai greu cu concediul pana terminam cu pandemia si cu pregarirea absortiei fondurilor europene, nu pot sa am concediu. Voi reveni cu mare placere".Premierul crede ca atractiile turistice din tara noastra trebuie mai bine promovate."Trebuie promovare, in ansamblu, a tarii, ca destinatie turistica si promovarea destinatiilor turistice care au potential de atractie care exista in Romania. Slava Domnului, Romania are sute si mii de astfel de atractii turistice care nu sunt promovate. Si aici va trebui in baza legii cu organizatiile de management al destinatiilor sa existe o promovare, un parteneriat cu Guvernul a tuturor destinatiilor turistice care au potential de a atrage turisti", a explicat premierul.