Motivarea angajatilor cu ajutorul obiectelor personalizate

Diversitate foarte mare pe piata

Mod de achizitie simplu si rapid

plata ramburs la livrare- clientul plateste comanda la curier, in momentul in care primeste coletul;

ordinul de plata sau viramentul bancar poate fi folosit atat de persoanele fizice, cat si de cele juridice, aceasta metoda presupune emiterea unei facturi ce va fi trimisa pe adresa de e-mail oferita de catre cumparator. Dupa ce plata este efectuata, comanda va fi trimisa la adresa clientului;

plata on-line cu cardul bancar este o metoda de plata des folosita, mai ales in aceasta perioada, clientul trebuie doar sa introduca datele de pe card si astfel plateste comanda chiar din confortul casei lui, fara a mai fi nevoie sa mearga la banca

Printre obiecte se pot numara diferite tipuri de pixuri personalizate , cani cu numele angajatilor sau multe altele. Datorita diversitatii, atat in mediul on-line cat si in librarii sau magazine exista foarte multe idei si oferte pentru toate buzunarele si pentru toti pretentiosii care vor sa ofere mici cadouri personalului.Deoarece pe piata exista nenumarate firme care se ocupa de personalizarea diferitelor obiectelor, pentru ca angajatorul sa aleaga una dintre firme, trebuie sa ia in calcul diferiti factori ca de exemplu timpul de livrare, pretul, returul cat si diversitatea, asta daca este vorba de comandarea de pe internet a micilor atentii. Tot in mediul on-line se gasesc si site-uri care ofera cumparatorului diferite cadouri daca achizitioneaza de o suma anume sau daca doreste sa comande obiecte ce intra in promotia magazinului virtual.Pe langa multitudinea de culori, materiale,brand-uri, idei si obiecte, unele site-uri ofera posibilitatea platii prin diferite metode.Unele magazine on-line ofera o varietate de modalitati de plata a comenzilor, oferind posibilitatea cumparatorilor sa aleaga metoda cea mai potrivita si mai avantajoasa pentru ei. Astfel se pun la dispozitie urmatoarele metode:Cel mai des cumparate sunt canile personalizate sau pixurile ce au inscrise pe ele diferite mesaje de motivare sau incurajare, ba chiar pot contine si urari, daca sunt oferite de aniversari sau de sarbatori, iar in acest fel angajatorul pune bazele construirii unei relatii profesionale mai bine cu angajatii sai.Atunci cand managerul unei firme sau angajatorul ia in calcul oferirea unui astfel de cadou, de asemenea se poate gandi si la usurinta de folosire, la dimensiune si la rezistenta acestuia. In cazul oferirii unui pix cu mesaj personalizat, ele vin in diferite forme, culori si dimensiuni, sunt mici, compacte si usor de transportat, nu ocupa deloc spatiu in geanta sau buzunarul posesorului. Si nu numai atat, exista pe piata si diferite branduri de pixuri, lucru foarte important pentru anumite persoane care isi doresc sa se faca remarcati la birou sau oriunde sunt nevoiti sa isi foloseasca noul obiect personalizat.