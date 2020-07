Munca de acasa a lasat fara jumatate din bani dezvoltatorii de spatii de birouri

Care au fost cele mai importante proiecte ale anului 2020

Cererea de spatii de birouri, in scadere

Zonele preferate de cei care cauta spatii de birouri noi

Creste rata de neocupare

Rata finalizarii constructiilor noi a scazut cu 50%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.Vestea buna este ca dezvoltatorii nu sunt descurajati si construiesc in continuare. Pana la finalul anului vor fi finalizate alte patru mari proiecte in zone precum Centru Vest, Barbu Vacarescu sau Floreasca. Nivelul chiriei pentru spatiile de birouri moderne din Bucuresti a ramas stabil, 19 euro/mp/luna. Informatiile sunt prezentate in cel mai recent studiu realizat de Avison Young, cel mai mare broker imobiliar din Canada, cu birou si in Romania."Conceptul de "work from home" (WFH), testat inainte de doar cateva companii, a devenit foarte popular in acest an al pandemiei. Desi chiriasii inca analizeaza efectele implementarii acestui concept, se disting doua puncte de vedere principale: companiile vor avea nevoie de acelasi spatiu sau mai putin din cauza WFH sau vor avea nevoie de acelasi spatiu sau mai mult pentru a-si desfasura activitatea - tinand cont de distantarea fizica", este de parere David Canta, Managing Director Avison Young.In raportul prezentat de Avison Young se mai arata ca in primul semestru, stocul spatiilor moderne de birouri a ajuns la 3,22 milioane de metri patrati, ceea ce inseamna o crestere de doar 3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in conditiile in care specialistii se asteptau la inceputul anului la o cerere record pe acest segment. In prima jumatate a anului 2020 au fost finalizate sase proiecte de birouri cu o suprafata totala inchiriabila de 107,000 mp. Cei mai dinamici chiriasi raman companiile din sectorul IT&C, care acopera 25% din cererea neta.Cele mai mari proiecte finalizate in semestrul I sunt: Ana Tower in zona de Nord, Globalworth Campus - cladirea C in Pipera Sud, respectiv cea de-a treia cladire a proiectului The Bridge, situata in zona de Centru Vest. In cea de-a doua jumatate a acestui an sunt programate pentru livrare spatii noi de birouri care ocupa 94,000 mp. Cele mai multe se afla in zonele Barbu Vacarescu - Floreasca si in Centrul Capitalei.La finalul anului, piata spatiilor de birouri de birouri clasa A si B va fi de 3,3 milioane de metri patrati. La finalul trimestrului al treilea urmeaza sa fie finalizate proiectele Campus 6.2 & 6.3 al dezvoltatorului Skanska, in zona Centru Vest (20.000 mp, respectiv 18.000 mp), One Tower (One United Properties) in zona Barbu Vacarescu - Floreasca (24.000 mp) si Mincu Offices, zona CBD (4.200 mp). La finalul anului este preconizata finalizarea unui alt proiect important, Globalworth Square (Globalworth), tot in zona Barbu Vacarescu - Floreasca (28.000 mp).Pentru anul viitor sunt anuntate proiecte de birouri cu o suprafata inchiriabila de aproximativ 250,000 mp, cele mai active zone fiind si Barbu Vacarescu - Floreasca office hub si zona de Centru, unde vor fi construite jumatate din aceste spatii.Si cererea totala de spatii de birouri s-a aflat intr-un trend descendent, inregistrand o scadere puternica din cauza pandemiei: 112,000 mp, cu 45% mai scazuta in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut.Cererea neta reprezinta 72,000 mp cu tranzactionati (aproximativ 65%) si este impartita intre cerere noua (71%) si relocari in interiorul stocului de spatii de birouri moderne (29%).Comparand structura cererii noi inregistrate in S1 2020 cu situatia din S1 2019, suprafata inchiriata de companiile interesate sa deschida noi operatiuni in Romania a scazut cu 80%. Pe de alta parte, au crescut cu 9% relocarile din spatii de birouri vechi, precum vile sau apartamente, in spatii de birouri moderne.Zona de Centru Vest ramane preferata companiilor interesate de spatii de birouri noi, atragand o treime din volumul cererii nete inregistrate in Bucuresti in prima jumatate a acestui an, urmata de zona de Nord (18%) si zona de Sud (13%).In acelasi timp, tranzactiile de renegociere au insumat 39,500 mp, cu 25% mai putin decat in aceeasi perioada a anului trecut. Cea mai mare parte a spatiilor pentru care s-au renegociat termenii contractuali se regasesc in zona de Centru Vest si in zona Piata Presei Libere - Expozitiei.Cei mai dinamici chiriasi ai primului semestru au continuat sa fie companiile din sectorul IT&C, cu 25% din cererea neta, urmati de companiile din Finance/Banking/Insurance (21%) si cele din domeniul Serviciilor Profesionale (17%). Cele mai mari tranzactii de inchiriere derulate de aceste companii au fost cele de renegociere si relocarile din spatii vechi in spatii modern de birouri.Rata generala de neocupare a spatiilor de birouri moderne din Bucuresti la finalul S1 2020 este de 9,8%, cu 80 de puncte procentuale mai ridicata fata de finalul anului 2019. In total sunt 315,000 mp de spatii de birouri disponibile pentru inchiriere, cea mai mare parte a acestora (23%) aflandu-se in zona Pipera Nord.De partea cealalta, Zona de Sud are o rata de neocupare aproape de zero, iar cele mai mici rate de neocupare se inregistreaza in Barbu Vacarescu - Floreasca (3,5%), Zona de Vest (3,8%) si Piata Presei Libere - Bd. Expozitiei (6%) si zona de Centru Vest (13%)."Rata generala de neocupare a spatiilor de birouri moderne ar putea sa creasca in continuare, daca tinem cont de faptul ca in prezent sunt in constructie spatii de birouri de aproximativ 345,000 mp cu data de finalizare pana la finalul anului viitor", apreciaza David Canta, Managing Director Avison Young.