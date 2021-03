Noi oportunitati pentru IMM-urile din Danemarca: imprumuturi concesionale si cooperare intr-un mediu inovator

La fel ca si alte tari, Danemarca a lansat un program de stat menit sa stimuleze cresterea economica, precum si sa sprijine intreprinderile mici si mijlocii. Cooperarea grupului bancar international Nordea si a Fondului European de Investitii a fost aleasa ca instrument financiar in aceasta perioada. Potrivit portalului analitic Laanius , acordul semnat va permite companiei de servicii financiare Nordea sa acorde noi imprumuturi intreprinderilor mici si mijlocii in conditii favorabile, in valoare de 1 miliard de euro. Lansarea programului este preconizata la inceputul lunii aprilie. Noua schema va include nu doar planuri de afaceri profitabile pentru intreprinderi, ci si acordarea de acces permanent la informatii.In plus, companiile pot participa la proiectul comun Skylab Pilot, un mediu inovativ creat de Universitatea Tehnica din Danemarca. Cursul este conceput pentru trei ani si are ca scop accelerarea dezvoltarii tehnologice a antreprenorilor, prin integrarea cunostintelor acumulate in produsele proprii. Skylab Pilot ajuta companiile care se afla in cautarea unor resurse pentru dezvoltarea si imbunatatirea produselor sau a serviciilor.Programele de sprijin guvernamental pentru IMM-uri sunt dezvoltate de autoritatile din mai multe tari.In Marea Britanie si Germania, fondul de ajutor de stat s-a ridicat la 330 de miliarde de lire sterline si, respectiv, la 156 de miliarde de euro.De asemenea, Romania a dezvoltat programe speciale de finantare si sprijin pentru afaceri, prin adoptarea unor OUG menite sa sprijine programele de finantare si Schema de ajutor de stat acordat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor.Spre exemplu, pentru sustinerea IMM-urilor si a intreprinderilor mici din domenii precum agricultura, pescuit sau sectorul alimentar, pe langa ajutorul financiar care consta in plata integrala a unor comisioane precum cel de administrare sau de risc pentru o perioada limitata, va fi acordat si un grant nerambursabil, cu o valoare de maximum 10% din valoarea totala a creditului garantat.Si in Polonia, de la inceputul primului val de restrictii impuse de carantina, a fost lansat proiectul Shield 2.0, prin intermediul caruia au fost oferite intreprinderilor subventii, ulterior anulate.In Belarus, Consiliul de Ministri a adoptat o noua lege, potrivit careia beneficiarii sunt limitati in a primi ajutor financiar in functie de un anumit prag al veniturilor. De exemplu, pentru antreprenori, cifra de afaceri totala din ultimul an nu trebuie sa depaseasca 416 mii de ruble, pentru microintreprinderi - 3,074 milioane de ruble, iar pentru intreprinderile mici - 11,495 milioane de ruble.Potrivit expertilor de la laanius.dk , fara fonduri disponibile pentru modernizare si extindere, intreprinderile nu vor putea sa se dezvolte si sa obtina profit. Aceasta inseamna ca, indiferent de programul pe care il alege o tara, cel mai important aspect ramane continuarea finantarii companiilor afectate de criza.