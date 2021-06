Noi.ro, furnizor de incredere pentru magazinele de retail

Noi.ro s-a facut cunoscut ca fiind un magazin de tip cash and carry. Autointitulat Magazinul Magazinelor, acesta devine un furnizor de incredere pentru cei care au un business de tip shop in care vand produse diverse.De la Noi.ro poate fi achizitionat stoc imediat de produse de menaj, uz casnic, produse pentru curte si camara (ghivece, peturi, mese si scaune de plastic), feronerie si nu numai. Lista aceasta continua cu produse din gama constructii, auto de asemenea.Un astfel de furnizor mizeaza pe diversitate, produse imediat disponibile, dar si la preturi competitive. Astfel, pe masura ce cantitatea achizitionata este mai mare, pretul este mai mic. De asemenea, sunt aplicate discounturi prietenoase, 1% la comenzi in valoare de 5000 de lei si 2% la comenzi de minim 10000 de lei.Mai toate afacerile au trecut in online de ceva vreme si de aici rezulta o serie de avantaje. Este mai rapid si mai eficient. Iar daca urmeaza sa faceti stoc de produse curatenie si nu numai, este foarte simplu sa faci asta online. Noi.ro este portalul care permite acces facil la produsele disponibile.Accesati pagina online, alegeti produsele, iar echipa pregateste pentru voi comanda, gata sa fie ridicata. Asta inseamna timp eficient pentru a face aprovizionarea si timp castigat totodata in a nu colinda rafturile magazinului, a cara, impacheta, ridica si asa mai departe, tot stocul de produse. La fel de bine livrarea poate fi aleasa sa se realizeze paletizat. Optiuni exista in functie de cat cumpara fiecare si ce este deci mai convenabil.Noi.ro isi propune altfel sa fie un furnizor optim pentru orice tip de magazin, fie el mic de cartier sau mai mare. Este sursa din care puteti alege peste 500 de branduri de produse, unde va asteapta peste 40 de mii de articole.Conditionarea impusa de multi furnizori privind cantitatea, preturile, comanda minima sau unde si cum sa fie livrat stocul de produse este o prima bariera pe care retailerii o au. Asadar isi cauta mereu acel furnizor care sa le indeplineasca toate conditiile, de la preturile avantajoase la disponibilitatea stocului. Iar intr-un singur loc sa le gaseasca pe toate inseamna fara doar si poate marele avantaj al colaborarii cu Noi.Descoperiti ofertele online, descoperiti acest magazin al magazinelor ce va poate fi partener de business pe termen lung.Contact:0771.680.398comenzi@noi.ro