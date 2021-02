Nou CEO la Intracom Telecom

Domnul Edilashvili s-a alaturat grupului Intracom Telecom in 2013 in calitate de Director de Audit Intern si membru al Consiliului de Administratie. Are o experienta de peste 20 de ani in functii de top management in organizatii internationale si a ocupat diferite functii diplomatice pentru Republica Georgia.Comentand numirea sa, domnul Kartlos Edilashvili a spus: "Este privilegiul meu sa devin un lider al echipei profesioniste a Intracom Telecom si astept cu nerabdare sa continui sa activez pentru progresul companiei pentru a dezvolta in continuare toate activitatile existente si pentru a consolida imaginea companiei noastre ca una dintre companiile lider in tehnologii si inovatie din tara, in zona regionala mai larga si nu numai ".