O companie aeriana a vandut in numai 10 minute toate biletele pentru un ''zbor catre nicaieri''

Acest zbor, care va fi efectuat cu un avion Boeing 787 ce va decola de la Sydney, va survola muntele de granit rosu Uluru, insulele Whitsundays si Marea Bariera de Corali, avionul urmand sa aterizeze tot la Sydney dupa sapte ore de calatorie.Biletele, cu preturi cuprinse intre 572 si 2.754 de dolari (486 - 2.341 de euro), s-au vandut in zece minute, acest zbor fiind "probabil cel mai rapid vandut in istoria Qantas", potrivit unui reprezentant al companiei.Aceasta a decis de asemenea sa reia din luna noiembrie zborurile de agrement de 12 ore deasupra Antarcticii, efectuate tot cu avioane Boeing 787.In urma restrangerii activitatii din cauza restrictiilor antiepidemice, compania Qantas a anuntat in luna iunie reducerea a circa 6.000 de posturi in cadrul unui program de restructurare . Alte 2.500 de posturi ar putea fi diminuate in urma externalizarii serviciilor la sol.Printre alte modalitati de crestere a incasarilor, Qantas a scos la vanzare obiectele care in mod normal sunt facute cadou pasagerilor de la clasa business, inclusiv 10.000 de seturi de pijamale, care s-au vandut in cateva ore. De asemenea, doritorii pot sa achizitioneze, pentru 25 de dolari, pachetele de cadouri oferite pasagerilor de la clasa business, care contin crema de maini, pliculete de ceai, biscuiti cu ciocolata si alune, printre altele.