O treime dintre companii spun ca productivitatea angajatilor a crescut dupa implementarea muncii de acasa (barometru)

Dintre respondentii care au mentionat cresterea productivitatii, 76% spun ca principalul factor care contribuie la aceasta evolutie este majorarea timpului alocat muncii datorita lucrului de la distanta, se precizeaza intr-un comunicat PwC."Pandemia ne-a aratat ca lucrul de la distanta la scara mare este realizabil si ingrijorarile cu privire la productivitate s-au diminuat pe masura ce companiile au rezolvat problemele legate de implementarea tehnologiilor necesare. Ultimele luni au fost un test de rezistenta si un experiment pentru companii si angajati pe care vedem ca pana acum le-au trecut cu bine. Prin urmare, este de asteptat ca munca de la distanta sa fie aplicata de tot mai multe organizatii pe termen lung. Acest fapt se observa din rezultatele sondajului avand in vedere ca mai mult de jumatate dintre respondenti au introdus deja munca la distanta pe durata nedeterminata", a declarat Ionut Simion, country managing partner PwC Romania.Doar 7% dintre respondenti au mentionat o scadere a productivitatii iar dintre acestia, cei mai multi considera ca principalele cauze sunt adaptarea limitata a modului de lucru la "noua normalitate", starea de spirit negativa si lipsa instrumentelor de munca la distanta.Totodata, trei sferturi dintre companiile respondente cred ca implicarea angajatilor a ramas constanta, insa tot mai multe organizatii sunt ingrijorate de evolutia starii de spirit a acestora pe masura ce situatia sanitara evolueaza negativ, iar izolarea aferenta continua pe o perioada mai lunga."Starea de bine a angajatilor (well-being) este esentiala pentru productivitate si, cum multi oameni se lupta in aceasta perioada cu teama si anxietatea, este important ca organizatiile sa investeasca din ce in ce mai mult in resurse si beneficii care sa-i ajute sa creeze un echilibru pentru sanatatea lor", spune Oana Munteanu, senior manager People & Organisation, PwC Romania.La nivelul pietei, 20% dintre companii au implementat munca la distanta pentru toti angajatii, iar 80% au implementat munca la distanta doar pentru anumite categorii de angajati. Nu exista nicio companie in esantionul de participanti care sa nu fi implementat munca de la distanta. Aproape jumatate (49%) dintre angajatori au implementat munca la distanta obligatoriu, in ture de una sau doua saptamani, 29% pe baza de optiune individuala, iar 22% alte optiuni (permanent sau munca la distanta in ture de 2-3 zile / saptamana).Potrivit Barometrului PwC, doua treimi dintre companiile respondente considera ca au accelerat digitalizarea realizand in avans obiectivele planificate pentru tot anul sau unele proiecte neprevazute. Un procent similar (68%) arata ca nevoia de digitalizare s-a resimtit cel mai mult in departamentul de Resurse Umane, urmat de cel financiar, arata 63% dintre respondenti, IT (56%), operatiuni (54%) si vanzari (46%). Optimizarea proceselor interne reprezinta prima prioritate pentru 80% dintre companiile participante.In ceea ce priveste pregatirea angajatilor, 38% dintre companii spun ca angajatii detin un nivel ridicat al competentei digitale, 36% un nivel mediu si 26% scazut.Studiul PwC Romania HR Barometru a fost derulat in perioada 17-22 octombrie 2020 pe baza informatiilor furnizate de 41 de companii, din sectoarele: energie, retail /FMCG, farmaceutic, IT&C, servicii financiare, industrie. 17% dintre companiile respondente au peste 3.000 angajati, 25% intre 1.001 - 3.000 angajati, 17% intre 501 - 1.000 angajati, 34% intre 101 - 500 angajati si 7% sub 100 angajati.PwC este o retea de firme prezenta in 155 de tari cu mai mult de 284.000 de profesionisti ce ofera servicii in domeniul auditului, consultantei fiscale si consultantei pentru afaceri.Citeste si: Aplicatie prin telemedicina folosita la Cluj. Medicii pot vedea live pacientii care prezinta simptome usoare de COVID-19