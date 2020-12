Ordonanta privind ajutoarele de stat pentru HoReCa a fost publicata in Monitorul Oficial. Sumele puse la dispozitie de guvern

Masura a fost luata prin ordonanta de urgenta 224/2020, care a fost publicata joi, 31 decembrie 2020, in Monitorul Oficial.Guvernul a aprobat miercuri, 30 decembrie, schema de ajutor de stat pentru sectorul HoReCa, oficialii anuntand ca vor incerca sa obtina finantare din fonduri europene pentru acest sprijin, conform anuntului facut, pe Facebook , de Claudiu Nasui, ministrul Economiei.Potrivit acestuia, bugetul schemei este de 500 de milioane de euro, adica 2,5 miliarde de lei, care provin in intregime doar din bugetul de stat."Este o suma colosala, mai ales intr-un an infernal bugetar. Ma voi lupta ca masura sa fie finantata pe fonduri europene. Nu de alta, dar cu banii acestia puteam incepe cea mai puternica reforma anti-saracie si pro-dezvoltare: Zero taxe pe salariul minim.Ca sa avem un ordin de marime, impactul aplicarii ei in agricultura ar fi sub un miliard de lei. Pentru o masura care ar scoate din saracie zeci de mii de romani, e foarte putin. Din pacate o vom aplica abia din 2022 intr-un sector care nu e inca ales, dar sper eu sa fie cel al agriculturii. Nu de alta, dar s-ar preta foarte bine. Si de acolo o extindem in tot restul economiei", a sustinut ministrul Economiei.