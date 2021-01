Pandemia falimenteaza micile afaceri. Zeci de spatii comerciale, scoase la inchiriat dupa ce au fost parasite de antreprenori

Atatea spatii goale nu am mai vazut

Nimeni nu mai indrazneste, insa, sa ocupe aceste spatii in conditiile din prezent.Pe principalele strazi din Alba Iulia, spatiile comerciale au fost amenajate la parterul blocurilor. Arhitectii comunisti care au construit blocurile din oras nu au prevazut suficiente zone de comert, astfel incat in ultimii 30 de ani, aproape toate apartamentele de la parterul blocurilor aflate pe strazile principale au fost transformate in spatii comerciale.In aceste magazine se vinde orice, de la produse alimentare, obiecte de uz casnic, haine, incaltaminte etc. Multe sunt cafenele sau chiar restaurante. Oprirea definitiva a activitatii comerciale in perioada starii de urgenta, din prima parte a anului 2020, a reprezentat o veritabila lovitura pentru micii antreprenori.Declinul a inceput in vara anului trecut, cand s-a constatat o scadere fara precedent a clientilor. Multe magazine nu vindeau nimic in unele zile. Chiriile mari, veniturile foarte mici au dus, inevitabil, la faliment. Primele efecte vizibile au aparut in lunile noiembrie - decembrie 2020, cand au revenit pe piata inchirierilor primele spatii comerciale.In ianuarie 2021, fenomenul falimentului s-a extins. "In vara implinesc 20 de ani de Alba Iulia, niciodata n-am vazut orasul acesta mai trist ca acum si doare pentru ca mi-e tare drag", afirma Liliana Damian, locuitor al orasului."Trist. Oare asta ne asteapta pe noi cei cu magazine mici? Si am facut doar o mica plimbare de la magazin pana la Cinema Dacia . Sunt de 25 ani pe acest bulevard dar atatea spatii goale nu am mai vazut. De aceea, dragelor va rog sa vizitati magazinele mici din orasul nostru", spune Nicol Rus, administrator la un magazin de haine pentru femei.In cartierul Cetate, cel mai populat al orasului Alba Iulia, magazinele mici sunt concentrate pe trei cai de comunicatie importante: Bulevardul Transilvaniei, Bulevardul Revolutiei 1989 si strada Vasile Goldis.In paralele cu disparitia afacerilor mici s-a dezvoltat foarte mult afacerea farmaciilor. S-a ajuns ca firme concurente sa ocupe spatii unul langa altul. Doar pe Bulevardul Revolutiei 1989, pe o distanta de circa 1 kilometru, sunt cel putin 10 farmacii, respectiv o astfel de afacere la fiecare 100 de metri.