Performanta angajatilor in 2021: ce abilitati trebuie acestia sa dezvolte in contextul muncii remote si cum o pot face

Tendintele internationale in domeniu arata ca procesele de invatare si dezvoltare vor fi in prim-plan in 2021, iar despre acest concept si cum poate fi acesta eficient in contextul muncii hibrid discutam intr-un interviu acordat ziare.com de, fondator al Exploratist , prima agentie de brand si employee experience din Romania. In cei 10 ani de activitate pe piata romaneasca, Exploratist a livrat integrat servicii si produse HR, de marketing si digital menite sa acopere intregul ciclu de viata al angajatilor intr-o organizatie.Incepand cu martie 2020, procesul clasic de invatare nu mai are conditiile propice sa se desfasoare in offline si a fost obligat sa isi dezvolte noi cadre in care sa se consume intr-un mod atractiv si util.Invatarea la adulti sufera influente legate de context si prioritati, iar solutia pare sa fie programele de learning construite pe micro-momente de invatare, realizate pe platforme de tip SaaS, in care utilizatorii pot trece rapid de la teorie la micro-comportamente pe care sa le exerseze. Aceasta metoda genereaza un nivel ridicat de implicare a participantilor si o rata de finalizare a programelor de invatare de pana la 10 ori mai mare, ceea ce vorbeste, de la sine, despre impactul motivational pe care il are asupra angajatilor.Gamification este actiunea de a folosi elemente si principii de joc in actiuni simple sau complexe, care nu au legatura directa sau explicita cu un joc.As putea reinterpreta aceasta definitie in spiritul Exploratist astfel: a transforma procesele si continutul informational dintr-o organizatie intr-un board game in care exista o miza dubla. In primul rand, la nivel de individ prin acumularea de experienta prin dezvoltare de competente, si, in al doilea rand la nivel de companie oferind acumulare de capital, prin valorificare si dezvoltarea nivelului de competenta al angajatilorSolutiile de tip gamification au rolul de a creste nivelul de motivare si implicare a angajatilor, fac din schimbare un ecosistem de invatare pe care fiecare individ il consuma intr-un mod unic, individual. In plus, o astfel de abordare are capacitatea de a transforma complexitatea unui proces organizational intr-un sistem intuitiv, construit pe segmente mici de informatie, cu influente imersive si exploatarea factorilor sociali care tin de recunoastere, apreciere si valorificarea calitatilor relatiilor interumane din organizatie.Orice companie poate folosi solutii de gamification in derularea procesului intern de invatare, in designul unui proces de schimbare organizationala sau in fluxurile de comunicare interna. In programele de learning & development, angajatii dezvolta abilitatile cognitive sau practice prin intermediul elementelor de gamification cand trebuie sa asimileze sau sa dezvolte proceduri de lucru, procese sau fluxuri organizationale.Elementele de gamification au un impact real si masurabil in procesele de motivare a angajatilor, de crestere a nivelului de engagement pentru ca stimuleaza efortul in pasi mici si recompenseaza fiecare succes inregistrat. In plus, ofera transparenta in procesul de recunoastere si apreciere a celor mai bune rezultate.Inaintea acestei perioade in care domina contextul de munca online sau hibrid, un buget de 1.500 de euro putea asigura o experienta offline de invatare pentru 15 persoane. Acelasi buget capata in noul context digital o adresabilitate mult mai mare, iar investitia per capita scade considerabil. Bugetul este, astfel, optimizat cu pana la 40%.Solutiile gamificate implica activ angajatii, eficientizeaza transferul de cunostinte, fac procesul de invatare clar si consistent si surprind esenta informatiilor pe care le transfera pe o interfata digitala prietenoasa, inclusiv pe dispozitivele mobile. Astfel, noile capabilitati setate in strategia organizatiei se pot transfera facil si rapid catre un numar mare de angajati.Spre exemplu, in platforma de learning experience Games for Business folosim o abordare de tipul employee centric pentru ca utilizam in design-ul experientei de invatare elemente demonstrate stiintific ca fiind catalizatori ai engagement-ului si motivatiei:- dispunem de module scurte, focusate, etapizate sustinute prin micro-learning- interfata este mobile responsive, usor de folosit de pe mobil, tableta, laptop sau PC- structura de invatare este personalizata, userul decide cand, unde si cum consuma continutul- coach virtual prezent 100% si canal de comunicare peer2peer- modulul de recunoastere si recompensare, dashboard si leaderboard, atat individual, cat si de echipaAvantajele utilizarii de catre angajator a platformei de learning experience Games for Business: este o solutie de tip SaaS, nu necesita sprijin in implementare din partea departamentului de IT si nici disponibilitate pentru update-uri & noi functionalitati. Aceasta integreaza continutul existent de invatare sau poate sa fie un element de engagement integrat cu platforme de e-learning existente in organizatii. Este o solutie flexibila, modulara si scalabila in functie de evolutia nevoilor companiei sau de etapa de dezvoltare a acesteia. Este o platforma versatila, poate activa pe orice tip de proiect din ciclul de viata al angajatului.Platforma ofera o raportare detaliata disponibila pentru urmarirea activitatii din platforma a progresului si a rezultatelor utilizatorilor si ofera acces in zona de admin & backend a acesteia pentru managementul in-house al solutiei. De asemenea, este o solutie validata GDPR si care ofera o integrare facila cu alte sisteme, cum ar fi SAP, MOODLE, SCORMViitorul apartine oamenilor creativi, right-brainerilor. Rigiditatea, analiza excesiva sau acumularea de cunostinte au devenit deja caracteristici care denota inadaptarea. Viitorul se construieste cu inventivitate, empatie si capacitatea de a corela utilitatea cu noi semnificatii. Design, creativitate, empatie, joaca, sens sunt noile skill-uri ale angajatilor post-pandemie.Platformele de micro-learning iau locul modelului clasic de invatare, informatia trebuie sa fie accesibila rapid si intr-un mod concentrat si atractiv si sa incurajeze feedback-ul in timp real. Alfabetizarea digitala influenteaza rezultatele la trainingurile online, dar si modul in care sunt folosite cunostintele dobandite la locul de munca.Invatarea printr-o platforma gamificata duce la o alfabetizare digitala superioara. Utilizatorii interactioneaza zilnic cu continutul, utilizeaza resurse online si isi folosesc cunostintele intr-un mediu virtual. Toate duc la mai multa incredere si mai putina frustrare atunci cand vine vorba de uneltele digitale, prin urmare la o mai mare usurinta de adaptare la contextul actual. Cu ajutorul platformelor digitale gamificate cunostintele se transfera intr-un mod centrat pe angajat, imbunatatind performanta intregului proces de invatare.Ati implementat pana acum solutii cu ajutorul platformei Games for Business? Puteti da exemple? Ce rezultate au avut?Silviu Petran, Exploratist: Solutiile oferite de Games for Business vin in sprijinul organizatiilor atunci cand acestea isi propun sa transfere informatii si cunostinte intr-un mod centrat pe angajat, contribuind, in acelasi timp, la imbunatatirea performantei si a procesului de invatare si dezvoltare a acestora.Utilizarea in companii a programelor oferite prin platforma de learning experience Games for Business a generat o crestere de 51% a gradului de implicare voluntara a angajatilor in programele de invatare si dezvoltare profesionala.Beneficiile utilizarii platformei de learning experience in organizatii sunt: actualizarea continutului informational existent in organizatie intr-un format usor, creativ si accesibil, managementul continutului de invatare si al utilizatorilor, identificarea nevoilor de training in randul utilizatorilor, planificarea si gestionarea comunicarii interne, activarea si lansarea in cadrul platformei a unor elemente de engagement capabile sa sustina cresterea gradului de adoptie si folosire a acesteia.Companiile in care platforma de learning experience Games for Business a fost implementata cu succes pe zona de learning & development sunt: KBC Group, Coca Cola HBC, Intesa Sanpaolo, Cyber Services, SAP, HBO Europe, Erste Bank.