Photosetup inaugureaza un nou showroom - studio in Bucuresti

Deoarece luam parte la o evolutie din ce in ce mai mare a pietei de continut foto si video, Photosetup lanseaza un spatiu creativ, in care dimensiunea tehnologiei si a aparaturii foto - video se intrepatrund intr-un studio unde continutul online poate fi creat prin intermediul celor mai performante tehnici.Pe langa studioul integrat in noul showroom Photosetup, clientii magazinului vor beneficia in continuare de o consiliere detaliata din partea personalului cu experienta vasta in domeniu, pentru a se asigura ca persoanele care intra in magazin vor pleca cu un produs ideal pentru tipul de activitate pentru care il achizitioneaza. Fie ca vorbim despre un microfon / echipament pentru transmisiuni live sau despre o camera video de vlogging, personalul Photosetup este dispus oricand sa ofere sfaturi utile si indrumare in procesul de alegere a unui produs din gama larga de peste 10,000 produse si accesorii.Serviciile si produsele din ce in ce mai generoase ale retailerului romanesc pe piata foto-video nu sunt singurele aspecte care s-au imbunatatit odata cu mutarea in noua locatie; spatiul in care activitatea Photosetup se desfasoara fiind de 200 mp, cu zona de testare si livrare rapida. Intr-o zona usor accesibila si centrala a Bucurestiului, noul sediu al magazinului ofera produse pentru testare, un studio performant, personal bine informat si nu in ultimul rand, performanta care s-a cladit in ultimii 21 de ani de activitate.Noul studio de creatie digitala reprezinta o provocare pe care Photosetup a acceptat-o in urma restrictiilor impuse de pandemia cu noul Coronavirus, deoarece toate modalitatile de creare de continut au emigrat in zona de digital si predominant video. Acest lucru a venit in avantajului retailerului de aparatura foto-video, care a intalnit, astfel, noi perspective de business.- Valeria Galea, co-fondator Photosetup.Pentru a afla cum poti sa ajungi la showroom-ul Photosetup, iata detalii aici Urmareste online noutatile despre lansarea noului showroom - studio al Photosetup pe paginile de Facebook si Instagram si nu ezita sa accesezi informatiile utile si noutatile pe care le poti afla din lumea fotografiei.