Piata produselor de lux si-ar putea reveni chiar din acest an. Gentile, bijuteriile si parfumurile revin in forta

Potrivit firmei de consultanta citate, exista o probabilitate de 30% ca in acest an vanzarile de articole de lux (marochinarie, moda, orologerie, bijuterii, parfumuri si cosmetice) sa revina si chiar sa depaseasca nivelul de 280 miliarde de euro inregistrat in 2019, insa aceasta depinde de cat de rapid vor fi administrate vaccinurile si turismul isi revine.Cel mai probabil scenariu este o revenire completa in 2022, insa chiar si acest scenariu ar fi o revenire mai rapida decat cea prognozata de Bain in luna noiembrie a anului trecut, cand estima ca sectorul produselor de lux va trebui sa astepte pana in 2023 pentru a depasi impactul crizei coronavirusului.Anul trecut, vanzarile de produse de lux au scazut cu 23%, pana la 217 miliarde de euro, cel mai puternic declin inregistrat vreodata si de asemenea primul declin anual de dupa 2009, in conditiile in care pandemia de coronavirus a impus inchiderea magazinelor si a paralizat turismul international.Insa criza provocata de Covid-19 nu pare sa aiba un impact de durata asupra apetitului consumatorilor pentru articole premium. Explozia vanzarilor in China, cea mai mare piata pentru articolele de lux, si o revenire peste asteptari in SUA, gratie unor programe semnificative de stimulare, au ajutat la redresarea puternica a veniturilor in primul trimestru din 2021."Piata din SUA a fost un punct luminos neasteptat", sustin analistii de la Bain. In schimb, piata din Europa a ramas in urma, afectata de ritmul lent al campaniei de vaccinare si restrictiile impuse in sectorul turismului Viteza revenirii nu a fost una uniforma. Cei mai mari jucatori din industria produselor de lux, precum LVMH, Hermes si Kering, sunt deja la un nivel superior celui inregistrat in 2019, in timp ce firme mai mici, precum Ferragamo si Tod, mai au inca de recuperat.Criza sanitara a fortat marcile care in mod traditional erau reticente la ideea de a vinde produse online sa imbratiseze in totalitate piata e-commerce, care in urmatorii ani ar urma sa devina cel mai important canal pentru achizitionarea de produse de lux.Bain & Company subliniaza ca pe masura ce oamenii se muta in case din afara oraselor si lucreaza remote, vanzarile de produse de lux in orase de rangul al doilea au inregistrat performante mai bune decat cele realizate in marile capitale ale luxului mondial precum New York si Milano iar marcile vor trebui sa tina cont de acest aspect atunci cand isi vor revizui prezenta.In plus, desi vanzarile de posete, produse de marochinarie si bijuterii au fost motoarele relansarii, cheltuielile cu articole de imbracaminte, produse de machiaj si parfumuri ar urma sa isi revina si ele pe masura ce restrictiile sunt ridicate si oamenii vor reincepe sa mearga in oras