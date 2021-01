[Podcast: Oblyo Digital Agency] Ce sunt advertorialele? De ce sa le scrii? Cum sa le scrii? Ce beneficii iti aduc?

・cel mai bun film serial;

・uita-te la Orange Is The New Black Pentru ca...;

・cel mai nou serial marca Netflix;

・etc.

Pentru a intelege mai usor conceptul de advertorial ne vom baza pe puterea unei formule. Advertorial este un cuvant din limba engleza format din cuvintele advertisement - Reclama si editorial content, continut editorial. Cu alte cuvinte:Aceasta este reteta universala dupa care trebuie scris un advertorial, iar proportiile in care se folosesc cele doua ingrediente sunt de 30, respectiv 70%. De exemplu, pentru ca un advertorial de 1000 de cuvinte sa aiba potential, este nevoie ca 700 din cele 1000 de cuvinte sa reprezinte un continut original, nou si extraordinar, care sa stimuleze cititorii si restul de 300 sa faca reclama companiei sau produsului pentru care a fost solicitat.Cand vine vorba de timp liber si o seara de weekend acasa, Netflix este prima optiune cu care aleg sa se distreze majoritatea milenarilor. De ce? Simplu! Pentru ca este practic si ofera o mare varietate de filme si seriale care sa te tina ocupat chiar si cateva saptamani la rand. Netflix este atragator, popular, suna bine si are acea putere de a te face sa crezi ca o noapte petrecuta in compania lui este o noapte castigata. Cu Netflix te simti aparte si ai impresia ca faci parte din gasca "copiilor cool" fara a fi nevoie sa faci cu adevarat ceva senzational. Ceea ce inevitabil te face sa-ti pui urmatoarea intrebare: Mai exista inca loc de crestere pentru popularitatea lui Netflix?Dar producatorii considera ca DA si de aceea, chiar si in Bucuresti, multe statii de metrou sunt tapetate cu reclame la cele mai noi seriale Netflix, iar pentru cei la care nu merge cu fotografii, se scoate artileria grea si se plaseaza advertoriale in cele mai renumite publicatii ale lumii. Unul din site-urile de stiri unde Netflix nu avea neaparat ce sa caute, dar si-a lasat amprenta, este New York Times cu un advertorial inteligent semnat de Melanie Deziel.Women Inmates: Why the Male Model Doesn't Work este un articol despre situatia femeilor din inchisoare, dar in acelasi timp si o reclama la serialul Orange Is The New Black marca Netflix.Din aproximativ 1500 de cuvinte, lungimea articolului, despre cartea si filmul Orange Is The New Black nu sunt scrise mai mult de doua paragrafe. Dar chiar si aceste cateva randuri ies in evidenta in oceanul de text deoarece ilustratiile care par ca prind viata pe masura ce derulezi pagina, combinatia de culori, banner-ul din josul paginii, dar si sigla Netflix, din partea superioara a paginii, fix in mijloc, care te urmareste pe tot parcursul lecturii, amintesc de Orange Is The New Black.Nicaieri in articol nu vei gasi expresii precum cele de mai jos, pe care multi din cei care solicita advertoriale, dar nu stiu exact cu ce se mananca acestea, le adora:Ca text si informatii articolul este o lectura in urma careia pleci cu lectia despre inchisorile de femei invatata si din punct de vedere vizual, o opera de arta interactiva in care s-a investit multa munca si timp. Cu alte cuvinte, originalitate la cele mai inalte standarde, o conditie care contrazice orice creator de continut care se plange de faptul ca advertorialele nu ii dau voie sa se exprime liber.Cand esti Starbucks nici macar nu mai este nevoie sa platesti un advertorial intr-o publicatie ca The Onion doar de dragul unor cuvinte cheie. In Scientists Posit Theoretical 'Productive Weekend' postat in data de 18 august 2014 cuvantul cafea nici macar nu este mentionat in articol si nici nu ar fi nevoie pentru textul este frumos incadrat de expresiile Starbucks SPONSORED POST, Starbucks Doubleshot® Espresso si Brought to you by Starbucks. Iar daca analizam continutul, realizam ca in fata noastra, cu toate ca nu avem nimic mai mult decat inca un advertorial inteligent, textul este format din 99.99% informatie de calitate si 0.01% reclama la un produs Starbucks.Prin acest exemplu de advertorial am demonstrat inca o data faptul ca advertorialele moderne si eficiente nu se bazeaza pe ridicarea in slavi a unei anumite companii sau produs si cu toate ca scopul lor final este promovarea, nici nu duc lipsa de informatii pretioase sau creativitate. Iar exemplele pot continua la nesfarsit.Pentru cine crede ca advertorialele sunt un concept nou, hai sa facem o pauza de cateva secunde si sa incercam sa ne aducem aminte de epoca dinaintea internetului si de revistele pe care le citeam atunci. Coperti glossy, ilustratii colorate amestecate cu fotografii porfesionale si daca scotocim mai bine in memorie... parca se vede si o foarfeca pe undeva in cadru.Daca nu va mai amintiti exact cum aratau advertorialele sa stiti ca ele erau de fapt acele pagini atat de frumos realizate ca-ti doreai sa le decupezi cu foarfeca pentru a le pune bine si a te intoarce la ele cand aveai nevoie de informatia respectiva.Articolul reclama How to take out STAINS creat pentru detergentul Rinso de David Ogilvy, supranumit si Parintele Advertising-ului, este probabil unul din cele mai decupate articole de revista ale tuturor timpurilor datorita volumului de informatii pretioase pe care il ofera gospodinelor care se lupta cu petele.David Ogilvy stia ca nu are niciun rost sa laude "gratuit" un detergent pe care probabil multe gospodine nici nu l-au folosit vreodata si este mai eficient sa faca putina cercetare, sa vada cum ies diferite tipuri de pete, sa scrie apoi pas cu pas despre fiecare etapa si sa nu uite sa mentioneze inca din primul rand, dar deloc agresiv, ca totul incepe de la detergentul Rinso.Cateva interogari cu cuvintele cheie potrivite pe Google va pot oferi o multime de exemple de reclame vintage, create inteligent, unde accentul pare ca se pune mai mult pe informatie decat pe reclama propriu-zisa.Cei de la Guinness de exemplu, constienti ca berea lor este cu atat mai savoroasa cu cat se bea asociata cu mancaruri fine, a creat articole care sa ghideze cititorii in alegerea celor mai bune scoici sau sortimente de branza dupa care merge ca uns un pahar de bere.Iar exemple de articole de revista scrise cum trebuie si pe care nu iti vine sa le dai de-o parte, apar si in ziua de astazi, era in care este mult mai simplu sa combini textul cu ilustratiile si fotografiile profesionale pentru a crea ceva ce cu adevarat merita pastrat.Daca ne-am facut o idee despre cum ar trebui sa arate un advertorial, hai sa vorbim putin si despre modul in care el se diferentiaza de alte tipuri de articole. "Articol" este un cuvant folosit cu sens larg pentru a denumi orice tip de text prezent intr-o publicatie. Atat stirile, cat si postarile de pe bloguri, comunicatele de presa, editorialele sau advertorialele se numesc articole, iar caracteristicile fiecarui tip de articol in parte sunt urmatoarele.Articolele de stiri sunt acele articole scrise si publicate pentru a atrage atentia cu privire la un eveniment actual sau recent, de interes general. Ele pot avea ca subiect politica, economia, tehnologia sau alte domenii. De asemenea, in cazul unui eveniment neprevazut pot include pareri ale martorilor oculari sau ale altor persoane direct implicate. Intr-un articol de stiri autorul relateaza faptele obiectiv, asa cum s-au petrecut in realitate. Ca structura, articolele de stiri sunt concepute in asa fel incat sa raspunda la intrebari de tipul:Cine? Ce? Cand? De ce? Cum?Mai nou, orice site are un blog. Exista bloguri personale pe care autorii le-au creat cu scopul de a interactiona si a comunica in mod virtual cu alte persoane exprimandu-si prin intermediul lor propriile ganduri si opinii si bloguri ale diferitor companii sau magazine online administrate de creatori de continut profesionisti care prin intermediul lor urmaresc a atrage atentia motoarelor de cautare cu privire la site-ul in cauza. In cazul unui blog personal, nu exista limite reale in legatura cu modul corect de a compune si a edita o postare. Dar atunci cand se urmareste optimizarea unui site, oricat de mult accent ar pune pe libertate, autorul postarii ar trebui sa tina cont de cerintele actuale ale optimizarii SEO.Comunicatele de presa sunt un tip de articole care dau raportul cu privire la o serie de informatii concise legate de un eveniment. In general, acestea sunt despre o companie sau un produs al unei companii si sunt compuse cu scopul de a atrage atentia presei. Comunicatele de presa scrise corect si cu subiecte interesante sunt preluate de bloggeri, creatori de continut sau utilizatori de retele sociale precum Twitter si distribuite pentru ca mesajul lor sa ajunga mai departe. Cele care nu prezinta interes se pierd in valul de articole online.Editorialele sunt articole scrise de editori. Ele nu sunt compuse de oameni de afaceri si nici de companii de publicitate, creatori de continut sau orice alta persoana care creaza text cu scopul de a face reclama. Editorialele exprima o idee sau o opinie a autorului lor si un punct de vedere sustinut de publicatia in cauza. Ele se aseamana mult cu articolele de pe blogurile personale, cu exceptia faptului ca sa adreseaza unei audiente mult mai largi. La fel ca articolele de blog ele sunt scrise dintr-un punct de vedere subiectiv, iar limbajul lor are o puternica incarcatura emotionala.Si iata ca am ajuns si la advertoriale. Daca e sa le spunem pe nume, advertorialele sunt editoriale deghizate. Fara exceptie ele sunt articole platite cu scopul de a face reclama unei anume companii sau produs. Ca si editorialele, si advertorialele exprima opinii, dar spre deosebire de cele din urma ele sunt scrise si editate de companii de publicitate sau creatori de continut si nu de editori. Advertorialele exprima parerea autorului cu privire la un serviciu sau un bun, dar sunt scrise in asa fel incat sa influenteze cititorul sa investesca in ceea ce ii este prezentat. In plus, pentru ca majoritatea cititorilor obisnuiesc sa treaca rapid peste paragrafele articolelor care fac reclama la ceva sau nici macar sa nu le acorde atentie, advertorialele sunt de cele mai multe ori compuse sub forma de poveste pentru a se camufla cu restul articolelor publicatiei in care sunt postate.Advertorialele sunt articole care ofera beneficii atat celui care le solicita, cat si cititorului sau publicatiei in care sunt postate. Scrise cum trebuie, advertorialele se bucura de multa apreciere din partea cititorului, iar la sfarsitul zilei acesta este si scopul principal al unei publicatii. In calitate de cititor advertorialele iti ofera informatia necesara in legatura cu un anumit produs sau serviciu si te ajuta sa intelegi mai bine daca ai sau nu nevoie de acesta. In plus, cuprind atat de multe sfaturi care nu costa nimic, incat alegerea trecerii la nivelul urmator prin investitia in bunul promovat ramane o alegere pur personala. Mai tine cineva minte formula magica de la inceputul acestui podcast? In orice advertorial pana la 30% din cuvinte sunt scrise cu scopul de a face reclama, dar restul de 70% sunt informatii pretioase si gratuite de care cititorii se pot bucura fara a face nicio cheltuiala.Ca publicatie care accepta postarea unui advertorial, avantajele sunt clare. In primul rand orice advertorial reprezinta un castig venit din partea celui care plateste pentru ca numele sau sa apara in ziarul, revista sau pe site-ul in cauza. Iar apoi, daca este vorba de o publicatie tiparita, la acest castig se adauga pretul platit de cititori pentru fiecare volum vandut in parte. Daca pe de alta parte este vorba de o publicatie online, la banii platiti de companie care solicita publicitate, se adauga castigul din alte surse ca de exemplu, reclamele de pe site.In calitate de om de afaceri advertorialele contureaza pentru clienti profilul afacerii pe care o conduci. Ele fac ca totul sa devina mai uman si mai simplu de digerat pentru publicul tau tinta si te diferentiaza de competitie. Oamenii sunt fiinte sociale carora le place compania semenilor mai mult decat a unei entitati. Astfel, advertorialele promoveaza vanzarile deoarece dau firmelor sansa sa se prezinte ca o persoana. In plus, le fac mai usor de retinut deoarece oamenii isi amintesc mai bine fapte si intamplari prezentate sub forma de poveste decat evenimente insirate fara o ordine logica.Felul cum este scris un advertorial nu numai ca ajuta cititorii sa retina mai usor continutul acestuia si implicit informatiile cu privire la o anumita firma sau produs, dar ii face si sa actioneze in favoarea subiectului discutat.Cand vine vorba de intelegerea unui concept, o poza face cat o mie de cuvinte, dar la capitolul incredere, studiile arata ca pentru majoritatea oamenilor textul scris este de departe cel mai credibil mesaj. Astfel, antreprenorii care cunosc acest adevar legat de psihologia oamenilor se folosesc de el si obtin rezultate pozitive in incercarea de a castiga increderea publicului lor tinta prin advertoriale. De aceea folosirea numelui unei companii sau unui produs intr-un advertorial nu are doar scopul de a atrage atentia motoarelor de cautare, ci si de a ajunge mai usor in inima cititorilor.Micul detaliu cu privire la modul de percepere a textului scris ar trebui luat in consideratie de firmele mici si antreprenorii la inceput de drum in mod special. Mai mult decat jucatorii mari, cei noi pe piata ar trebui sa profite de puterea advertorialelor si sa apeleze la profesionisti pentru a-si promova afacerea si a o face cunoscuta.De asemenea, cei care ofera produse la un pret mai ridicat decat concurenta, ar trebui sa se foloseasca de advertoriale pentru a adauga un plus de valoare obiectului afacerilor lor. Sa spunem ca sunteti patronul unui restaurant fast food in care singurul tip de carne pe care il folositi la preparearea hamburgerilor este cel provenit de la ferme bio. Pentru un cunoscator si un gurmand, diferenta de gust dintre hamburgerii bio si cei care nu au aceasta calitate este absolut evidenta. Dar pentru o persoana care nu poseda gusturi atat de fine, diferenta de pret pur si simplu nu se justifica. Dar cum nu puteti rezista ca firma adresandu-va exclusiv unui public atat de select, este nevoie sa convingeti si consumatorii mai putini exigenti cu mancarea lor de avantajele consumului unui burger bio. Si puteti face acest lucru prin advertoriale.La Oblyo Digital Agency cunoastem puterea advertorialelor si stim cum trebuie ele scrise pentru ca firma dumneavoastra sa beneficieze la maxim de investitia facuta in publicitate. De aceea, contati pe noi!Exista oameni de afaceri cu un talent exceptional pentru cuvinte si text scris. Dar descurajam practica scrierii propriilor advertoriale din doua motive:Advertorialele consuma mult timp pe care un antreprenor l-ar putea folosi in scopuri mai productive. Cu tot talentul innascut, este dificil sa faceti reclama unui produs gandindu-va in acelasi timp si la o poveste, dar si la optimizare;Scriind pentru propria afacere riscati sa va departati de la formula magica a unui advertorial si in loc de a va axa pe informatie, sa ajungeti la a exagera cu reclama ceea ce va distanteaza de potentialii clienti.Advertorialele nu sunt simple reclame! Iata ce am invatat din experienta legat de ele si cum vom scrie advertoriale si pentru dumneavoastra:Nu plictisim cititorii! La scrierea unui advertorial niciodata nu trebuie incarcat cititorul cu intreaga istorie a companiei. Este mai benefic sa te concentrezi pe un singur punct de interes si sa-l dezvolti pe acela. Originile modeste, ascensiunea tumultoasa, o situatie critica, un moment de cotitura, lansarea unui produs sau serviciu sunt doar cateva din exemplele de povesti de la care se poate porni;Dam companiei un chip uman. Scriem pentru oameni despre ceea ce le place sa citeasca cel mai mult: alti oameni. De aceea cautam sa descoperim factorul uman din povestea companiei dumneavoastra si sa-l exploatam pe acela pentru a atrage atentia publicului tinta si a va aduce noi clienti;Oferim un plus de valoare. Cunoastem cat de important este produsul dumneavoastra PENTRU DUMENAVOASTRA si il vom prezenta in asa fel ca si potentialii cumparatori sa il priveasca exact in acelasi mod. Nu-l vom ridica in slavi fara sa merite pentru ca stim ca acest lucru alunga cititorii, dar ii vom cauta punctele forte si le vom face sa iasa in evidenta;SEO-ul este sfant pentru noi. Suntem la curent cu tot ce inseamna optimizare si nu facem economie cand vine vorba de a pune in practica ceea ce cunoastem pentru ca dumneavoastra sa obtineti cele mai bune rezultate;Vorbim doar in cunostinta de cauza! Este imposbil sa vorbesti despre o companie sau un produs pe care nu-l cunosti. Dupa ce ne solicitati, acordam timp cercetarii si abia apoi scriem advertoriale care sa se bucure de atentia potentialilor dumneavoastra clienti. Cu alte cuvinte, intai invatam noi si apoi ii invatam pe ei.