Pontajul in telemunca: o obligatie usor de indeplinit

Aceasta situatie, desi le asigura managerilor posibilitatea de a-si tine angajatii in siguranta, dar si de a continua activitatea fara intreruperi sau perturbari, mentine, insa, si complexitatea administrarii resurselor umane. De la distanta, este dificil sa observi cat de eficienti sunt angajatii de acasa si cate ore petrec pe care proiecte. Iar in contextul in care acest "work from home" va continua in saptamanile si lunile care urmeaza, productivitatea angajatilor devine vitala.In plus, monitorizarea corecta a muncii angajatilor si reflectarea ei conform reglementarilor legale a devenit un punct major de interes pentru companii. Potrivit Legii 53/2003 din Codul Muncii, angajatorul este obligat sa tina evidenta orelor de lucru prestate zilnic de fiecare angajat, cu declararea clara a orelor de incepere si de sfarsit ale programului de lucru. In conditii de telemunca, este nevoie de o solutie puternica care sa asigure indeplinirea fara erori a acestei obligatii."Utilizarea unei solutii de software de management al personalului aduce numeroase beneficii chiar si celor mai mici companii. In aceasta perioada, insa, cu precadere, cel mai important este cel referitor la pontaj - care trebuie inregistrat zilnic, corect, si fara sa creeze probleme in plus pentru angajat. Un soft de resurse umane precum WizOne, ce include si optiunea pontajului, este usor de folosit si elimina orice indoieli despre corectitudinea datelor colectate.", explica Anca Cirstoiu, Division Manager Small & Medium Business in cadrul Wizrom Software.Odata completate in softul de pontaj WizOne , orele lucrate de echipa sunt contorizate automat de aplicatie. Managerii pot apoi, in orice moment, sa le acceseze si sa verifice cuantumul de activitate al fiecarui angajat. Astfel, ei pot observa rapid situatii in care angajatul nu isi indeplineste indatoririle conform contractului sau, dimpotriva, in care aduna ore suplimentare. In plus, aplicatia permite si extragerea informatiilor sub forma foilor de evidenta a pongajului.Softul de HR WizOne acorda utilizatorilor agreati dreptul de a consulta si aproba pontajul lunar. Odata ce se inregistreaza aprobarea, informatiile din WizOne se pot integra automat cu un soft de payroll, cum ar fi WizSalary, pentru calculul direct al salariilor si plata acestora.In acest fel, managerii economisesc timp pretios, in timp ce departamentele de HR si de contabilitate totodata pot conta pe eliminarea permanenta a erorilor posibile in calcul salariilor.Beneficiile anterioare sunt, insa, greu de valorificat in conditii de telemunca, daca angajatii nu au acces la capabilitatile de pontaj . Solutia de software WizOne, insa, pune la dispozitia utilizatorilor o platforma intuitiva, usor de utilizat, accesibila online, de oriunde si de pe orice dispozitiv.In conditii dificile, orice ajutor este pretios. Cu atat mai mult un ajutor software precum WizOne, care te sprijina in a le fi alaturi angajatilor si a putea sa ramai informat asupra activitatii lor, in timp ce indeplinesti si toate obligatiile legale stricte.