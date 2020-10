Portret de antreprenor: brand de bijuterie cu mesaj de optimism, nascut in plina pandemie

Investitia in magazinul online lansat de Anca Negescu in aceasta vara a fost de 15.000 de euro si a cuprins, pe langa productia celor peste 40 de piese diferite din aur si din argint ale colectiilor Curandera, partea pragmatica a businessului, inclusiv site-ul, caci brandul a fost initial prezent doar online."Ca iubitor de arta si curator, am trait cea mai mare parte a vietii promovand creatiile altor artisti. Schitarea acestui proiect a inceput in urma cu cativa ani, insa a venit natural in pandemie, cand dinamica generala a vanzarilor din online, singurele cu valori pozitive in aceste luni provocatoare, ne-a incurajat sa acceleram productia si lansarea brandului", a explicat Anca Negescu, fondator si designer Curandera.ro, decizia de a lansa un magazin online in plina pandemie.Decizia se pare ca a fost cea potrivita avand in vedere ca brandul a fost primit cu entuziasm de clienti , iar cresterea a fost constanta si continua pe acelasi trend. Astfel, in primele 3 luni de la lansare, clientii brandului de bijuterie au preferat in proportie de 60-65% piesele din argint. Preturile produselor din portofoliu se situeaza intre 50 lei si 4.500 lei, iar media comenzii in primele trei luni de la lansare a fost de 320 de lei.Cei mai multi clienti achizitioneaza in acelasi cos 2-3 piese, iar peste 50% dintre clienti sunt recurenti, manifestand deja un atasament fata de valorile promovate de brand: simplitate, echilibru, calitate."In plus, Curandera inseamna vindecatoare in spaniola. Este o invitatie de a explora puterea vindecatoare a iubirii, a naturii si a povestilor, de care cred ca avem cu totii nevoie, mai ales in acest context delicat in care ne aflam", a explicat Anca Negescu, fondator si designer Curandera.ro.Pentru urmatoarea perioada, antreprenoarea are in plan lansarea unei noi colectii si extinderea portofoliului de produse la peste 100 piese, inclusiv o linie dedicata copiilor. Cu cresteri constante - de peste 25% lunar - in procentul de clienti noi, antreprenoarea estimeaza ca si-ar putea recupera investitia pana la finalul acestui an, avand ca focus perioada sarbatorilor de iarna.Aceasta apreciaza ca nisa bijuteriei de autor este una in crestere in Romania, iar publicul incepe sa caute tot mai mult piese care ofera mai mult decat un obiect, mergand mai degraba spre a cauta o poveste, un mesaj care sa ii reprezinte."Intreaga industrie creativa a fost zguduita de pandemie, iar zona artei si a bijuteriei nu a facut exceptie. Curandera este insa o destinatie pentru clientii care cauta piese de bijuterie fara varsta, lucrate impecabil, cu un stil minimalist si care poarta o poveste, iar clientul care a trecut prin aceasta perioada este un client care vrea mai mult decat o simpla bijuterie", a mai precizat Anca Negescu.In aceeasi idee de sustenabilitate si echilibru cu sine, dar si cu natura, piesele comandate de la Curandera sunt livrate alaturi de un suport de hartie reciclata si imprimata cu seminte, pe care clientii il pot planta.Mai multe detalii despre colectiile Curandera gasiti aici: https://curandera.ro/