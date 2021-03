Povestea IT-istilor care fac bani din rufe murdare. Cum a inflorit spectaculos o afacere cu landromate

Stefan Bargaoanu si Beniamin Dupu, doi oameni de afaceri ieseni care activau in IT, au investit nu mai putin de 120.000 de euro intr-o afacere cu landromate, scrie Ziarul de Iasi . Au inceput cu o spalatorie in cartierul Tatarasi, din Iasi, apoi si-au deschis si altele in mai multe zone ale orasului."Fata de spalatoriile clasice, aici este cu autoservire, cu fise. Este deschis 24/24 si sapte zile pe saptamana. Fluxul este foarte simplu. Iti iei atatea jetoane cate ai nevoie, in functie de spalarea pe care vrei sa o faci, la una dintre masinile de 10 kg sau la cea de 14 kg. Bagi rufele, bagi detergentul si balsamul pe care le aduci de acasa, pe care le preferi, fisele, si alegi una dintre cele trei spalari", explica Stefan Bargaoanu.O spalare "rapida" sau una clasica costa 10 lei, adica doua fise, si dureaza maximum 30 de minute, iar cu un jeton de 5 lei, adica o fisa, usuci hainele timp de 15 minute.Citeste si: ANALIZA Specialistii estimeaza un ritm mediu anual de crestere economica de 4,7% pentru intervalul 2021-2024 "Masinile noastre sunt mult mai simple de utilizat decat cele de acasa. Iti alegi temperatura, programul, pui detergentul si hainele, si atat. La masina mare, cea de 14 kg, sunt sase sau sapte programe. Apoi, masinile de uscat. Cu un jeton usuci timp de 15 minute, si le usuci pana esti multumit", explica Stefan Bargaoanu, pe nerasuflate.Cei doi antreprenori au investit pana in prezent 120.000 de euro, din foduri proprii. In ciuda pandemiei, cifra de afaceri pe anul 2020 a fost in crestere fata de 2019, iar perspectivele pentru anul 2021 arata o crestere de 25%. "Nu este genul de afacere cu un profit extraordinar in scurt timp. Trebuie sa ai rabdare", mentioneaza Bargaoanu, citat de Ziarul de Iasi.