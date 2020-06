Presedintele Consiliului Concurentei anunta reluarea inspectiilor dupa ridicarea starii de alerta: Pana la finalul anului, vom finaliza o serie de investigatii aflate in curs

Ziare.

"Am functionat foarte bine in aceasta perioada - concentrarile economice au decurs normal, in cazul investigatiilor nu au existat intarzieri. Nu am derulat audieri, insa ne propunem sa le reluam in saptamanile urmatoare, mutandu-le in format online.De asemenea, nu am declansat noi investigatii dar, dupa ridicarea starii de alerta, vom relua inspectiile - vom incepe cu inspectii mici, astfel incat sa ne dam seama in ce conditii le putem derula, inainte de a trece la cazurile mari. Pana la finalul anului, vom finaliza o serie de investigatii aflate in curs", a declarat presedintele Consiliului Concurentei in cadrul unui eveniment online, referindu-se la activitatea autoritatii romane de concurenta pe durata starii de urgenta si a starii de alerta si la planurile pentru perioada urmatoare.De altfel, autoritatea de concurenta atrage atentia ca aceasta situatie nu va dura la nesfarsit."Vom comunica public momentul la care vom renunta la aceasta atitudine oarecum permisiva si vom inceta emiterea unor astfel de indrumari, atunci cand situatia se va normaliza", a mentionat Bogdan Chiritoiu.In privinta ajutorului de stat, presedintele Consiliului Concurentei este de parere ca prioritatea acestui moment trebuie sa fie implementarea masurilor de sprijin luate deja pentru companiile mici, precum si a celor anuntate pentru companiile mari."Prioritatea nu trebuie sa fie sa generam noi si noi masuri de sprijin, ci sa punem presiune pe aparatul administrativ sa implementeze modificarile deja legiferate", a mai spus Bogdan Chiritoiu.El s-a referit si aspectele la care trebuie sa fie atenti jucatorii din anumite sectoare in contextul nevoii crescute de cooperare in contextul actual (precum problemele de aprovizionare cu produse esentiale, lantul de distributie, activitati de cercetare si dezvoltare), cresterea (excesiva) a preturilor, precum si participarea companiilor in asociatiile profesionale.Presedintele autoritatii de concurenta a punctat ca, in aceasta perioada, autoritatea a avut o atitudine mai permisiva fata de anumite comportamente si ca, pe fondul crizei sanitare generate de pandemie, a acceptat lucruri pe care nu le-ar fi acceptat in mod normal.In ultimele luni, Consiliul Concurentei a primit un numar considerabil de solicitari din partea mediului de afaceri cu privire la posibilitatea "relaxarii" unor reguli de concurenta, la care a raspuns cu indrumari (spre exemplu, privind comertul online, retailul alimentar sau comertul cu carburanti).In contextul acestei atitudini permisive a autoritatii cu privire la anumite forme de cooperare intre companii concurente, specialistii le recomanda companiilor sa fie atente la comportamentele adoptate."Nu trebuie uitat ca aceste forme de cooperare sunt permise in anumite limite, in contextul pandemiei. Pentru a beneficia de exceptare, o cooperare intre competitori ar trebui sa fie necesara, proportionala cu obiectivele urmarite si limitata in timp. Trebuie acordata o atentie deosebita formalizarii cooperarii (preferabil, in scris, cu limite si reguli clare pentru toti participantii) si schimburilor de informatii ce vor avea loc pentru punerea in practica", a precizat Georgiana Badescu, coordonatoarea practicii de dreptul concurentei a Schoenherr si Asociatii SCA.