Preturile petrolului au crescut cu 4%, in urma informatiilor referitoare la cel de-al treilea vaccin anti-COVID

Cotatia petrolului Brent a inchis in urcare cu 3,9%, la 47,86 dolari pe baril. Pretul petrolului West Texas Intermediate, de referinta pe piata americana, a crescut cu 4,3%, la 44,91 dolari pe baril.In ambele cazuri, preturile au atins cele mai ridicate niveluri dupa data de 6 martie.AstraZeneca a anuntat luni ca vaccinul sau pentru Covid-19 are o eficacitate de 70%, potrivit rezultatelor studiilor clinice. Aceasta eficacitate poate urca pana la 90%, iar aceste date adauga un nou vaccin pentru lupta cu noul coronavirus, dupa rezultatelor pozitive anuntate de companiile Pfizer-BioNTech si Moderna.Cu toate acestea, vaccinurile nu vor fi disponibile alte cateva luni, ceea ce inseamna ca oamenii isi vor restrange in continuare calatoriile si alte activitati, si in anul urmator.O alta informatie, care a stimulat marti preturile, este cea referitoare la accesul lui Joe Biden la fondurile pentru tranzitia la Casa Alba, cu o intarziere de doua saptamani provocata de refuzul presedintelui Donald trump de a-si recunoaste infrangerea.Piata a primit bine si anuntul lui Biden referitor la selectarea unor consilieri importanti ai noii sale administratii.