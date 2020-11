Prezentarea pietei romanesti de credite in 2020

BNR s-a implicat in scaderea dobanzii la creditele accesate de populatie si firme in 2020. Cu toate acestea, pandemia continua, iar situatia economica la nivel national si global ridica semne de intrebare privind revenirea. In aceste conditii, vom incerca sa creionam situatia pietei romanesti de credite in acest an, precum si perspectivele de viitor ale acesteia.Specialistii –°redit-10 sunt de parere ca piata romaneasca de creditare, in ciuda faptului ca a fost afectata de aceasta criza sanitara, inca se mentine pe o pozitie favorabila si ca poate face fata provocarilor pandemiei. In luna septembrie a fost raportat un profit in valoare de 4, 5 miliarde de Lei de catre sectorul bancar. Creditarea in Romania in timpul crizei sanitare s-a mentinut pe un trend usor ascendent (5,4%) in raport cu aceeasi perioada in 2019.In 2019 au fost impuse o serie de limite privind creditarea, ceea ce a condus la o mai buna protectie a clientilor. Sectoarele bancar si nebancar trebuie sa se conformeze noilor reglementari care stabileau ca dobanzile percepute sa nu depaseasca valoarea dubla a sumei totale imprumutate (pentru creditele de pana la 15,000 Lei). Site-ul Credit-10 , care colecteaza datele din peste 16 tari si de la peste 3000 de companii internationale, a evidentiat faptul ca romanii au continuat sa solicite credite si-n timpul crizei sanitare.De altfel, piata romaneasca, in ciuda tuturor problemelor cu care s-a confruntat in 2020, a beneficiat de sprijinul BNR pentru a-si mentine activ fluxul de numerar si sa poata oferi in continuare imprumuturi persoanele fizice si juridice interesate. In intervalul ianuarie-mai 2020 (in perioada primului val pandemic), raportat la anul 2019, scaderea nivelului de creditare a fost de numai 4,5%. La nivel de profitabilitate pe anul 2020, institutiile de creditare indica faptul ca ROE (12, 3%) si ROA (1,4%) au fost la un nivel bun, fata de asteptarile setate in timpul starii de urgenta. In aceste conditii, ramane de vazut ce urmeaza sa se intample incepand cu 2021 pe piata de creditare din Romania.Romanii au inceput sa se educe din punct de vedere financiar, iar acest lucru se poate observa atat din modul in care isi aleg creditele, cat si din faptul ca au inceput sa economiseasca. Creditarea in moneda nationala ocupa o pondere importanta din sumele solicitate in 2020 (cu o valoare totala de 191 miliarde Lei in comparatie cu 89 de miliarde Lei - valoarea echivalenta in diverse valute de imprumut). Imprumuturile de consum, de nevoi personale si creditele ipotecare reprezinta cea mai mare parte din valoarea sumelor oferite imprumut in 2020.Pentru anii urmatori, in Romania, se contureaza o piata de creditare care va fi predominata de prudenta (atat din partea creditorilor, cat si a debitorilor). Gradul de indatorare a fost fixat la 40% din venit, ceea ce inseamna o limitare a numarului celor care pot accesa imprumuturi. Solvabilitatea clientului va reprezenta un factor-cheie pentru obtinerea unui credit, iar stabilitatea locului de munca va constituie un alt criteriu in selectarea celor care vor dori bani cu imprumut.In mod cert, creditarea va continua sa functioneze, chiar daca o sa fie nevoie de adaptare la noua realitate sanitara la nivel local si global. Atat timp cat bancile, ifn-urile si clientii isi vor respecta intelegerile stabilite, situatia se va imbunatati. Important este sa invatam ceea ce trebuie din ceea ce s-a intamplat in 2020, iar sistemul romanesc de creditare sa se dezvolte pe niste baze solide in viitor.