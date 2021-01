Principalele motive pentru care antreprenorii aleg sa inchirieze spatii industriale potrivite afacerii lor

costuri initiale mici - suma de bani necesara inchirierii spatiului comercial la inceput este mult mai mica decat avansul dat pentru ridicarea unui astfel de spatiu;

responsabilitatile proprietarilor - chiriasii trebuie doar sa fie la zi cu plata chiriei, dar si cu o parte din costurile de intretinere, iar unele servicii de amenajare, menaj, deszapezire, paza sunt furnizate de proprietarul cladirii, chiar si serviciile de reparatii si renovari;

chiriasii pot investi mai mult in companie si in logistica si mai putin in sediu - inchirierea unui spatiu industrial permite economii mari de la inceputul proiectului si investirea sumelor in activitatile companiei atat de necesare, inclusiv in echipamente moderne si in campanii de marketing;

locatia spatiului industrial poate fi aleasa din mai multe variante - inchirierea unui spatiu industrial ofera antreprenorilor mai multe variante de locatie, in functie de preferinte si de locatia sediului central, spre exemplu. Spatiile urbane sunt numeroase, ceea ce inseamna ca apropierea de consumatori este mai mare, iar gasirea unui spatiu industrial de inchiriat pozitionat strategic este cea mai buna varianta pentru publicul tinta sau pentru angajati;

spatiul inchiriat nu depaseste necesitatile chiriasilor - este important ca inchirierea spatiului industrial sa permita companiilor din acest domeniu mai multa flexibilitate in ceea ce priveste spatiu, ceea ce inseamna ca reprezentantii companiilor pot inchiria numai spatiul necesar pentru a tine pasul cu cresterea afacerii.

activitatea prestata;

zona in care se afla spatiul industrial de inchiriat si legislatia aferenta;

posibilitatile de modificare a spatiului;

siguranta pe care o ofera proprietarii si siguranta din zona in care este amplasat acel spatiu, astfel incat personalul sa nu se simta amenintat atunci cand pleaca de la serviciu sau isi lasa masina parcata pe durata orelor de munca;

bugetul chiriasilor;

serviciile pe care le ofera proprietarii.

Cei mai multi antreprenori iau in calcul varianta inchirierii spatiilor industriale, nicidecum a cumpararii acestora sau a ridicarii unei constructii de la zero din mai multe motive, incepand cu costurile, continuand cu avantajele legate de serviciile si beneficiile obtinute si terminand cu societatea in continua schimbare si evolutie care nu le garanteaza ca o locatie fixa este cea mai buna solutie pentru afacerea lor.Spatiile industriale pot fi inchiriate pentru extinderea unei afaceri de productie sau pentru depozitare, iar alegerea trebuie sa fie corespunzatoare, astfel incat intreprinderile sa se poata bucura de toate avantajele pe care le ofera. Cele mai importante motive pentru care firmele aleg sa inchirieze spatii industriale sunt:Pentru a face cea mai buna alegere in acest sens, antreprenorii trebuie sa tina cont de faptul ca inchirierea spatiului industrial depinde de: