Proiecte de peste 200 de milioane de lei, finantate de Ministerul Dezvoltarii. O parte din ele vizeaza dezvoltarea oraselor

Ministrul Dezvoltarii: PNDL nu mai e la pixul unui politician

Este vorba despre 39 de contracte de finantare, semnate de ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei Cseke Attila , in valoare totala de 200.964.583,80 lei, prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, coordonat de minister.Opt dintre aceste proiecte vizeaza modernizarea serviciilor socio-educationale si a spatiilor publice urbane din urmatoarele localitati:- comuna Caraula (jud. Dolj) va beneficia de 9.011.799,71 lei pentru extinderea, modernizarea si consolidarea scolii din localitate;- judetul Dambovita, pentru reabilitarea, refunctionalizarea si asigurarea dotarii necesare pentru sporirea gradului de confort institutional al persoanelor cu dizabilitati la Scoala Gimnaziala Speciala Targoviste, va beneficia de 7.254.320,44 lei;- orasul Babadag (jud. Tulcea) va beneficia de 23.758.147,30 lei pentru serviciu integrat de transport public urban in contextul dezvoltarii durabile a orasului;- municipiul Dorohoi (jud. Botosani), pentru construirea Gradinitei nr. 3, va beneficia de suma de 3.495.319,90 lei;- orasul Valenii de Munte (jud. Prahova) va beneficia de 22.752.733,24 lei pentru imbunatatirea serviciilor sociale, educationale, culturale si recreative, precum si pentru modernizarea spatiilor publice urbane;- municipiul Bacau, pentru realizarea unui coridor pentru deplasari nemotorizate pentru agrement, va beneficia de 4.405.092,55 lei, iar pentru reamenajarea Strazii Prieteniei din cartierul Miorita va beneficia de 9.548.281,06 lei;- municipiul Constanta va beneficia de 26.443.554,43 lei pentru reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric.De asemenea, 31 de intreprinderi mici si mijlocii vor beneficia de fonduri europene pentru extinderea capacitatilor avansate de productie, diversificarea activitatii, dezvoltarea serviciilor si achizitia de aparate si echipamente performante.Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, a declarat, joi 10 februarie, ca Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) "nu mai e la pixul unui politician" Acesta a precizat ca, la acest moment, sunt mii de contracte de finantare pentru obiective de investitii "PNDL-ul, la acest moment, nu mai e la pixul unui politician, indiferent ca e subsemnatul sau e altcineva in aceasta functie, pentru ca analiza, evaluarile si incheierea contractelor reprezinta o faza care a fost acum trei ani de zile. Astazi avem mii de contracte de finantare pe obiective de investitii (...). In aceasta perioada sau in urmatoarea perioada nu exista posibilitatea de a depune proiecte si de a mai incheia contracte", a spus Cseke Attila la Digi 24.Ministrul a adaugat ca vor exista controale si, daca vor fi gasite nereguli, se vor lua masuri.