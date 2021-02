Purcari Wineries Group, singura vinarie din Europa de Est listata la bursa, la a 3-a aniversare de la listare

Pe 15 februarie 2018, managementul Purcari alegea sa treaca "la o noua etapa de dezvoltare", prin decizia de listare la Bursa de Valori din Bucuresti. Astazi, Grupul continua sa fie sustinut de investitori de top, printre care: Fiera Capital, Horizon Capital, East Capital, Conseq, Franklin Templeton, Aberdeen si SEB. In 2021, Purcari ramane singura vinarie din Europa de Est care a intrat in competitia de la bursa la sectiunea actiunilor internationale din sectorul productiei de vinuri (simbol bursier - WINE), dar si una din Top 10 companii cu cel mai inalt scor VEKTOR.Eugen Comendant, COO Purcari Wineries Group: "In trei ani de listare la bursa, Grupul Purcari a cunoscut o dezvoltare extraordinara atat in activitatea operationala, cat si in ceea ce tine de comunicarea cu partenerii si investitorii. Responsabilitatile pe care ni le-am asumat fata de comunitate si investitori odata cu inregistrarea la BVB ne-au maturizat, ne-au facut sa intelegem regulile pietei de capital si sa imbunatatim procesele din cadrul grupului. Astazi, privind inapoi spre 2018, ne dam seama ca am facut un progres colosal, dar nu ne oprim aici. Vom continua sa muncim pentru a creste si mai mult."In 2018, listarea Grupului la bursa a inceput cu pretul de 19 RON/actiune si, spre deosebire de alte sectoare, in care s-au devalorizat dramatic actiunile pe timp de Covid, actiunile Purcari au cunoscut o fluctuatie moderata. Cea mai inalta evaluare a actiunilor Purcari s-a inregistrat in data de 3 februarie 2020, inainte de pandemie, ajungand la cotatia de 25,86 RON/actiune. Pe 15 februarie 2021, actiunile Grupului au inceput tranzactionarea la pretul de 24,70 RON, ceea ce reprezinta o crestere de 30% fata de pretul de la inceputul listarii.Vinurile Purcari, atat cele deja consacrate, cat si cele lansate in perioada de dupa listarea la BVB continua sa fie inalt apreciate de catre amatorii de vinuri de pe ambele maluri ale Prutului, dar si de catre experti mondiali de top, in cadrul concursurilor internationale de vinuri. Vinul Viorica de Purcari 2019 a fost apreciat in 2020 cu 97 din 100 puncte la degustarea in orb, fiindu-i desemnat titlul de "Best in Show" la Decanter World Wine Awards 2020, alaturi de Traminer de Purcari, care a fost evaluat la randul sau cu 97 puncte din 100 si premiat cu medalia "Platinum" in cadrul aceluiasi concurs.Purcari Wineries PLC include brandurile Purcari, Crama Ceptura, Bostavan, Bardar si este unul dintre cele mai mari grupuri de vinuri si brandy din Europa Centrala si de Est. Grupul gestioneaza in jur de 1,400 de hectare de podgorii si opereaza patru platforme de productie in Romania si Moldova. Grupul este lider in segmentul de vinuri Premium din Romania si cel mai mare exportator de vin din Moldova, livrand in peste 30 de tari. Fondata in 1827, Purcari este cea mai premiata vinarie din Europa Centrala si de Est, la Decanter Londra 2015-2020 si printre cele mai bine pozitionate pe Vivino, cu un scor mediu de 4.1 din 5.0, bazat pe mai mult de 44,000 de recenzii. Din februarie 2018, Grupul este listat la Bursa de Valori Bucuresti (simbol WINE). Grupul e condus de Victor Bostan, un veteran de peste 30 de ani in businessul vinicol si sustinut de investitori de top ca Fiera Capital, Horizon Capital, East Capital, Conseq, Franklin Templeton, Aberdeen si SEB.Informatii:investor.relations@purcari.wineAcest document poate contine anumite declaratii anticipative care se bazeaza pe estimari si previziuni. Prin natura lor, aceste declaratii de perspectiva sunt supuse unor riscuri si incertitudini importante si factori care nu tin de controlul sau de capacitatea noastra de a prezice. Aceste declaratii de perspectiva nu ar trebui considerate ca o garantie a performantei viitoare, rezultatele efective ar putea sa difere semnificativ de cele exprimate sau implicite de acestea. Declaratiile anticipative reflecta doar punctul de vedere al Grupului de la data prezentului document, iar Grupul nu se angajeaza sa revizuiasca sau sa actualizeze aceste declaratii anticipative. Declaratiile anticipative ar trebui sa fie utilizate cu prudenta si atentie si in niciun caz Grupul si conducerea acestuia nu pot fi trase la raspundere pentru nicio investitie sau alta decizie bazata pe astfel de declaratii. Informatiile din acest document nu constituie o oferta de vanzare sau o invitatie de a cumpara actiuni in cadrul Grupului sau o invitatie sau un stimulent pentru a se angaja in alte activitati de investitii.