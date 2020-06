PwC: Pandemia a redus cu 3,9 trilioane dolari valoarea de piata a celor mai mari 100 de companii listate din lume

Energia si sectorul financiar, cele mai mari scaderi

Top 10 cele mai valoroase companii

Valoarea unicornilor, in crestere

"Valoarea de piata a celor mai mari 100 de companii listate la nivel global a scazut cu 15%, insemnand 3,9 trilioane dolari, in primul trimestru al anului, ca urmare a pandemiei COVID-19, dupa un avans de 20% in perioada martie - decembrie 2019", potrivit clasamentului global realizat de PwC.Ca urmare a acestei evolutii, in perioada 31 martie 2019 - 31 martie 2020, pentru care este realizat clasamentul, valoarea de piata a celor mai mari 100 de companii listate din lume a atins 21,5 trilioane dolari, in crestere cu 2% fata de perioada corespunzatoare anterioara."In mod cert, aceasta criza medicala a condus la o scadere pe termen scurt a performantei si a valorii de piata a multor companii, care risca sa aiba un efect negativ si pe termen mediu si lung. In primele trei luni din acest an, piata pare si-a ales castigatorii si perdantii la nivel de sectoare. Desi vedem pierderi pe toata linia, impactul negativ a fost evident mai puternic pentru industria financiara si cea de petrol si gaze. Se observa ca investitorii sunt mai prudenti fata de evaluarile cu risc ridicat si se concentreaza asupra companiilor care genereaza profit si numerar", a declarat Dinu Bumbacea, partener si lider consultanta pentru afaceri, PwC Romania.In primele trei luni ale anului 2020, toate sectoarele au avut scaderi. Cel mai afectat a fost cel de petrol si gaze, cu scadere de 37%, urmat de cel financiar cu 23%, spun analistii.Cele mai mici scaderi au fost inregistrate de companiile din sectorul de utilitati, de 1%, de cele de tehnologie, care au pierdut 11% din capitalizarea de piata, si de firmele de servicii pentru consumatori, cu minus 6%. Evolutia acestuia din urma a fost sprijinit de cresterea cu 16% (23 miliarde de dolari) a Netflix, una dintre cele zece companii a caror valoare de piata a crescut in perioada mentionata.Saudi Aramco s-a alaturat Top Global 100 in acest an dupa cel mai mare IPO din istorie derulat in decembrie 2019, intrand direct pe prima pozitie, pe care inca si-o pastreaza, cu o valoare de piata in martie 2020 de 1,6 trilioane dolari. Saudi Aramco a depasit, astfel liderul de anul anul trecut, Microsoft care, acum, este pe a doua pozitie, urmata de Apple "Ca urmare a evolutiei rapide a pandemiei globale, bursele cheie globale au suferit in martie cea mai dura cadere a tranzactiilor intraday de la criza financiara globala din 2008. In aceeasi luna, volatilitatea pietei a atins cele mai ridicate niveluri de la criza financiara globala, datorita impactului fara precedent al Covid-19. Aceasta a provocat distorsiuni semnificative pe piata intr-o perioada scurta, iar efectele se vad in continuare", afirma Sorin Petre, partener PwC Romania.Chiar si cu perturbarea Covid-19, capitalizarea bursiera a Microsoft si Apple se ridica la peste un trilion de dolari in martie 2020. Evolutia Amazon, plasata pe locul patru, a fost sustinuta de cresterea cererii creata de restrictiile instituite de pandemie.Top 10 mondial, format preponderent de companiile de tehnologie si comert electronic, este completat de Alphabet, Alibaba, Facebook , Tencent, Berkshire si Johnson&Johnson.Chiar si cu impactul Covid-19, Tesla a avut cea mai mare crestere a capitalizarii in perioada ianuarie-martie 2020, de 28%, la polul opus situandu-se Citigroup , cu o scadere de 49%.Pentru al saselea an consecutiv, SUA se afla pe primul loc, avand mai mult de jumatate (57) dintre companii in clasament, urmate de Europa, cu 21 de companii, si China si regiunile sale, cu 12 companii.Pe regiuni, companiile europene din Top 100 global au experimentat cea mai semnificativa reducere in primul trimestru din 2020, de 25% (956 miliarde dolari). Capitalizarea de piata a companiilor americane din clasament a scazut cu 14% (2,2 trilioane dolari), iar cea a firmelor din China cu 11%. Brazilia, Australia si Africa de Sud nu mai figureaza in clasament, dupa iesirea Petrobras, BHP si Naspers.In ceea ce priveste unicornii, valoarea primelor 100 de companii de acest tip, listate la bursa, a crescut cu 5% pana la 853 miliarde dolari in perioada 31 martie 2019 - 31 martie 2020."Perspectivele pentru unicorni raman pozitive pe termen mediu. Unele companii listate au inregistrat o crestere a cererii pe fondul Covid-19, ceea ce s-a tradus in cresterea capitalizarii bursiere. Este vorba despre sectoare precum tehnologie sau sanatate, unde unicornii sunt bine reprezentati. Prin definitie unicornii sunt perturbatori, fie prin intermediul unei noi tehnologii sau prin valorificarea unor schimbari de tendinte ale consumatorilor sau ale societatii. Astfel pot exista oportunitati de crestere daca Covid-19 accelereaza aceste schimbari", a aratat Ileana Gutu, senior manager PwC Romania.In mod similar Top Global 100, SUA domina Top 100 unicorni, reprezentand jumatate din lista in ceea ce priveste numarul de companii si valoarea, China ocupa locul doi cu 26 si Europa pozitia trei, cu 10 companii din care sase din Marea Britanie si trei din Germania.Clasamentul cuprinde primele 100 de companii la nivel mondial in functie de valoarea de piata in perioada 31 martie 2019 si 31 martie 2020.PwC este o retea de firme prezenta in 157 de tari cu mai mult de 276.000 de profesionisti ce ofera servicii in domeniul auditului, consultantei fiscale si consultantei pentru afaceri.